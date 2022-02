Ludnica u "Boriku": Borac nakon neviđene drame upisao prvi poraz

Košarkaši Borca doživjeli su prvi poraz u ABA ligi 2.

Nakon sedam vezanih pobjeda, Banjalučani su večeras u „Boriku“ koji je domaćin četvrtog turnira ABA lige 2 u okviru osmog kola nakon velike drame poraženi od ekipe Heliosa. Završilo je 99:93 nakon što je susret riješen nakon dva produžetaka (78:78, 87:87). Bio je to definitvno jedan od najboljih i najdrmatičnijih mečeva sezone.

Bio je to meč koji je možda i nagovještavao prvi poraz pulena Dragana Nikolića. Imali su crveno-plavi minus 8 u posljednjoj dionici koju su odigrali najbolje. Kad je bilo najpotrebnije Borac je proigrao i stigao do preokreta. Domaći su preuzeli vodstvo tri minuta do kraja i čuvali ga sve do pet sekundi do kraja. Prijetili su gosti konstantno, na 13 sekundi do kraja stigli su do minus 1 (76:77), a pet sekundi do kraja i do poravnanja. Domaćim je ostalo pet sekundi za posljednji napad, Kenić je pokušao, ali nije pogodio, pa se ušlo u produžetak.

U dodatnih pet minuta takođe drama. Ekipe su smjenjivale u vodstvu, a gosti su sada imali napad za pobjedu kod rezultata 87:87, no na sreću domaćih ušlo se u novi produžetak. U novom trileru od pet minuta bolje su snašli gostujući košarkaši koji su na kraju slavili sa 99:93.

Borac je imao šest igrača sa dvocifrenim učinkom. Stefan Kenič je imao 16 poena, Draško Knežević je ubacio 14 poena, a Radoš Šešlija 13. Dionte Boldvin je dodao 17, a Džoš Kaningem 10, kao i Kosta Kondić. Kod Heliosa su se istakli Karlb Irvin (26) i Blaž Mohkovič (23).

Borac naredni meč igra u srijedu takođe u Boriku protiv ekipa Sparsa.