Luiđi Datome, košarkaš Fenerbahčea, za "Nezavisne": Volim srpski mentalitet, muziku i hranu

Bez sumnje je jedan od najpopularnijih bradonja u svijetu sporta i već nekoliko sezona jedan od najboljih košarkaša Fenerbahčea. Italijan Luiđi Datome je za "Nezavisne" pričao u Evroligi, Željku Obradoviću, Peri Antiću, Srbiji...

Iza nas je pet kola elitnog košarkaškog takmičenja, a "Fener" je sa četiri pobjede u samom vrhu. Tim iz Istanbula svakako je jedan od glavnih favorita za trofej, a tome u prilog ide i činjenica da su četiri godine u nizu igrali na fajnal foru. Istini na volju, samo 2017. su se popeli na krov Evrope, a dva puta su zaustavljeni u finalu. Sada je svakako cilj doći do završnice koja će se igrati u Vitoriji, a poslije toga ni druga titula prvaka Evrope u istoriji kluba neće biti toliko daleko.

"Ne bih baš rekao da smo mi glavni favoriti. Bez dileme želimo da ostanemo u samom vrhu kao što smo to činili u prethodne četiri godine. Mnogo timova ove sezone cilja fajnal for i tu prije svega mislim na Real Madrid, CSKA, Olimpijakos, Panatinaikos. S obzirom na to da je završni turnir u Vitoriji, tamo sigurno želi da bude i domaćin Baskonija, a ne treba potcijeniti niti Barselonu, koja želi da se vrati u sam vrh", rekao je na početku razgovora Datome.

Italijan je jedan od najboljih igrača turskog tima na početku sezone u svim takmičenjima. U svim segmentima igre je među najboljim timovima i jasno je zbog čega je jedan od najbitnijih šrafova u ekipi trenera Željka Obradovića. Istanbulsku priču je počeo da piše 2015. kada je upravo srpski stručnjak bio jedan od razloga zašto je došao iz NBA.

"Kada su me pozvali iz Fenerbahčea, bio sam veoma srećan i počastvovan. Ipak, nisam želio da žurim. Imao sam još nekoliko ponuda i želio sam da napravim pravi potez. Kako sam vagao, sve me više vuklo prema Fenerbahčeu. Obradović, odlični igrači koji su došli to ljeto, sam klub, ciljevi, grad. Na kraju je to bila laka i izazovna odluka", izjavio je popularni Điđi, koji se zatim osvrnuo na rad sa najtrofejnijim trenerom Evrope u jednom od najbogatijih klubova Starog kontinenta:

"Uh, veoma je teško, ali u isto vrijeme nevjerovatno zadovoljstvo. Igrati u jednom od najboljih timova Evrope, sa najboljim igračima, najvišim ciljevima je sve samo nije lako. Sve je to veoma zahtjevno, ali je u isto vrijeme to jedini put ako želite da budete na najvišem nivou."

Iza njega je i dvogodišnje NBA iskustvo i to u Detroitu i Bostonu. U najjačoj ligi svijeta se nije baš najbolje snašao, a niko ne može da mu ospori da je jedno od najboljih krila Evrope. NBA priča je za njega zatvorena knjiga iako je imao ponuda da se vrati preko Bare.

"Nimalo ne žalim što sam se vratio iz NBA. Vrlo sam pragmatičan čovjek. Prelazak u Fenerbahče 2015. je bio najbolja opcija koju sam imao. Mogao sam da se vratim 2016. i 2017, ali sam izabrao opciju da ostanem u Fenerbahčeu jer sam tu bio srećniji. I sada sam veoma srećan zbog izbora koji sam napravio", jasan je italijanski košarkaš.

Na spomen njegovog imena osim košarkaškog znanja mnogi se sjete brade. Bez sumnje to je njegov zaštitni znak kojeg, po svemu sudeći, ne planira tako lako da se riješi.

"Sve je počelo slučajno, na kraju mi se svidjelo i sada je važan dio mene. Ne vidim se bez brade, ali kao i u svemu u životu - nikad ne reci nikad", rekao nam je Datome.

Jedan od najboljih prijatelja Datomea u Fenerbahčeu bio je Pero Antić. Na ljeto 2017. Antić je napustio klub, ali prijateljstvo se naravno nije ugasilo. Tokom odmora prije početka ove sezone Datome je bio Beogradu kod dobrog prijatelja od kojeg se 2017. oprostio dirljivom porukom.

"Pero je veliki i istinski prijatelj. Žao mi je što više ne igramo zajedno, ali naše prijateljstvo će trajati zauvijek. Drago mi je što mogu da budem njegov gost. Volim srpski mentalitet, muziku i način na koji se ophode prema ljudima. Obožavam hranu, posebno meso - ćevape", kaže Datome.

Sa "Fenerom" se 2017. popeo na krov Evrope, a uz to ima i veliki broj trofeja iz domaćih takmičenja. To nije sve. Trofeje je osvajao i sa Montepaskijem u Italiji. Sa 16 godina je zakoračio u profesionalne vode i u 15 godina je doživio mnogo momenata na koje je veoma ponosan.

"Što se tiče karijere, imam mnogo lijepih uspomena. Osvajanje Evrolige prije svega i naravno nevjerovatno slavlje na ulicama grada sa armijom navijača. Poseban je bio i trenutak kada su mi uručili NBA dres, ali i kada sam proglašen za MVP-a italijanske lige. Nikada neću zaboraviti ni mnoge bitke koje sam vodio kao kapiten reprezentacije Italije... To su sve uspomene koje nikada neću da zaboravim, a naravno mnogo više je onih privatnih sa ljudima koji su mi veoma bliski - sa porodicom i prijeteljima", zaključio je razgovor za "Nezavisne" Luiđi Datome, košarkaš Fenerbahčea.

Da ne baksuzira

Reprezentacija Italije na odličnom je putu da izbori plasman na Svjetsko prvenstvo koje se naredne godine igra u Kini, a dio tima tamo bi trebalo da bude i Luiđi Datome, iako je bio jedan od igrača koji nije igrao mnogo u kvalifikacijama zbog poznatih problema koje FIBA ima sa ULEB-om i NBA.

"Prije svega se nadam da ćemo se kvalifikovati na SP. Vrlo smo blizu, ali ne želim da baksuziram. Poslije toga moramo da vidimo ko će sve biti u tom timu. Nadam da će u ekipi biti dobra hemija kako bismo mogli da napravimo velike rezultate. Ali kao što sam rekao, još uvijek je rano za priču o tome", rekao je Datome.

2017. Datome je sa Fenerbahčeom osvojio Evroligu i ima dva poraza u finalima.

2013. prije odlaska u NBA ponio je epitet MVP-a italijanskog prvenstva kao član Virtusa.

55 utakmica je odigrao u NBA za Detroit i Boston i imao je prosjek od 3,4 poena.

27 poena je najviše postigao u jednom meču Evrolige, i to protiv Crvene zvezde 2016.

11,8 poena po utakmici ove sezone u Evroligi u pet mečeva ima Italijan.