Luka Dončić tužio majku

Najbolji slovenski košarkaš Luka Dončić podnio je zahtjev Kancelariji za patente i žigove SAD (USPTO) u kojem je zatražio da se poništi registracija brenda "Luka Dončić 7" koji je u vlasništvu njegove majke Mirjam Poterbin, objavio je poznati NBA insajder Mark Štajn.

Ovu vijest potvrdila je pravna firma "Brown Rudnick" koja zastupa Dončića, a košarkaš Dalas Maveriksa imao je rok do danas da podnese žalbu.

"Imam mnogo čemu da se radujem dok nastavljam da rastem kao igrač i osoba i važno mi je da kontrolišem sopstveni brend", rekao je Dončić u izjavi za "The Stein Line".

On the same day he led Slovenia to a crucial EuroBasket win over hosts Germany, Luka Doncic also filed a petition with United States Patent and Trademark Office in a bid to seize greater control of trademarks associated with his name. My full story: https://t.co/5QpnkneoCQ