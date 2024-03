Luka Mitrović pred Monako: Nije prvi put da smo desetkovani

Bez Miloša Teodosića, Nikole Topića i Treja Tompkinsa, te Dejan Davidovac i Dalibor Ilić, košarkaši Crvene zvezde večeras očekuje utakmica 28. kola Evrolige sa ekipom Monaka.

Iako su desetkovani iz tabora crveno bijelih poručuju da to nije situacija u kojoj će tražiti alibi.

„Nije prvi put da se susrećemo sa takvim nekim problemima ove sezone. Već je ekipa doneke navikla na to. Bilo je utakmica kada smo se adaptirali i kada su igrači igrali na nekim pozicijama koje nisu njihove primarne. Ne sumnjam da ćemo nadomestiti odsustvo tih momaka koji neće biti. Sjajna im je centarska linija, ali linija koja dosta zavisi od njihove bekovske linije, koje ipak smatram za njihovo glavno oružje i to je njihova najveća snaga. Džejms, Okobo, Lojd, Dialo. Kada jedan Kemba ne može da se izbori za mesto i minute, onda vam je jasno kakvi igrači igraju za Monako. Jedna timska odbrana će pre svega biti potrebna jer, kao što sam sam rekao, visoki teško da dolaze do otvorenih pogleda i do poena bez bekovske linije“, rekao je košarkaš Crvene zvezde, Luka Mitrović.

Utakmica se igra večeras u od 19 časova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.