Lulić: Borac ima kvalitet da se vrati u elitu

Imamo roster i kvalitet da Borac vratimo u Premijer ligu i sada nam još samo ostaje da to na dokažemo na terenu, kazao je ovo prvotimac Omladinskog košarkaškog kluba Borac, Bojan Lulić.

Banjalučani igraju sjajno ove sezone u Prvoj ligi Republike Srpske. Već odavno su osigurali plasman u plej-of, a veoma bitno će biti hoće li regularni dio sezone završiti sa prvoj poziciji i tako steći prednost domaćeg terena.

Dva kola prije kraja ligaškog dijela Prve lige RS Borac dijeli prvo mjesto sa ekipom Leotara.

"Što se tiče samog plasamana u viši rang, svima nama u klubu je to glavni cilj, ali mi idemo korak po korak. Do kraja su nam ostale još dvije utakmice i ukoliko ostanemo neporaženi u plej-of startamo sa prve pozicije. To može da bude neka prednost, s tim da se tada kreće od nule. Sve ono napravljeno u regularnom dijelu se briše", kaže Lulić, koji je prošle godine pristupio Banjalučanima.

Košarkaš koji je u karijeri nosio dresove Zlatorog Laškog, Maribora, Igokee, Tamiša, Bošnjaka u OKK Borac je stigao sa namjerom da pomogne Banjalučanima da se vrate u elitu.

"Kada sam dolazio imao sam samo jednu namjeru, a to je da igramo Premijer ligu i iz priče sa trenerom, Upravom, saigračima vidio sam da svi tako razmišljaju. Imali smo dva poraza na početku drugog dijela, donekle neočekivana i onda nakon velike pobjede u Trebinju od 18 poena razlike protiv glavnog konkurenta stvari su nekako došle na svoje mjesto", ističe sjajni Vlaseničanin i dodaje:

"Mnogo smo dobili dolaskom Dragana Tubaka i povratkom Marka Sćekića. Što se mene tiče, za sada igram dobru sezonu, trener mi je pronašao pravu ulogu, ono što mi leži i izgleda to dobro s tim da uvijek može bolje. Dobro radimo, treniramo, atmosfera u i oko kluba je stvarno odlična, te se nadam najboljem rezultatu na kraju sezone".