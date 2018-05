Lusiano Kapikioni za "Nezavisne": Sa Divcem i Paspaljem je krenula revolucija

Čovjek koji je širom otvorio vrata NBA lige Evropljanima i istinski pionir menadžerskog posla na Starom kontinentu bio je Italijan Lusiano Kapikioni, koji je poznat kao otac evropske sportske revolucije, perioda tokom osamdesetih i devedesetih godina prošlog vijeka, kada su najbolji evropski igrači otišli preko "bare".

Zahvaljujući Kapikioniju NBA je dobio priliku da pobliže upozna Tonija Kukoča, Arvidasa Sabonisa, Predraga Danilovića, a njegova agencija "Interperformances", koja je jedna od jačih u svijetu, ima predstavništva u San Marinu za Evropu i Majamiju za SAD. Popularni Laki, kako ga zovu u SAD, u razgovoru za "Nezavisne" govorio je o početku sportske revolucije, saradnji s igračima s ovih prostora, svom trenutno najpoznatijem klijentu Emanuelu Đinobiliju i današnjim prilikama na tržištu.

"Prvi moj igrač u NBA je bio sadašnji predsjednik Košarkaškog saveza Bugarske Georgi Glučkov, koji je 1985. potpisao sa Finiksom. Kratko sam predstavljao Vladu Divca, sa kojim smo radili Mira (Mirsada) Poljo iz BiH i ja. Otišao sam u SAD 1989. i razgovarao sa predsjednikom asocijacije NBA igrača, kojeg sam uvjeravao da će evropski igrači biti bitan faktor u budućnosti. Dao sam mu deset imena, a prva dva koja sam izgovorio bili su Divac i Žarko Paspalj. Otišli su u Beograd da ih gledaju i nekoliko mjeseci kasnije oni su otišli u NBA. S njima je počela revolucija", kaže Kapikioni i nastavlja o ostalim svojim štićenicima iz tima Jugoslavije koji je osvojio Svjetsko prvenstvo 1990:

"Radio sam tada sa Kukočem, Draženom Petrovićem, Velimirom Perasovićem, Zoranom Savićem, Jurijem Zdovcom, Radisavom Ćurčićem, Arijanom Komazecom i Zoranom Savićem. Bio je to najbolji evropski i bijeli tim svih vremena".

O igračima s ovih prostora ima samo riječi hvale.

"Vjerovao sam da oni mogu da naprave čuda na međunarodnom nivou. Imaju veliki talenat i srce, veoma su fokusirani i rođeni pobjednici. Osim talenta, posjeduju veliku mentalnu snagu. Takav kvalitet nema niko osim možda Litvanaca. Pogledajte samo Predraga Danilovića, kojeg sam zastupao cijelu karijeru... On je sjajan strijelac i pravi vođa na terenu! Lako je raditi s njim i predstavljati ga jer radi sjajne stvari iako ima težak karakter. Mnogo je lakše voditi takve majstore", zaključio je Kapikioni.

Kao najbolje koje je zastupao ističe trojicu...

"Brazilac Oskar Šmit (sa 49.737 poena u karijeri najbolji strijelac u istoriji košarke)

je bio najbolji, imao je sjajan karakter. Van terena nikada nije pravio probleme i bilo je lako voditi njegovu karijeru. Da je NBA bila mudrija igrao bi tamo, mogao je biti sjajan. Nažalost, oni tada nisu puno gledali na igrače van SAD, dok je sada suprotno i ima ih previše tamo. Drugi je Kukoč, koji je bio lak za predstavljanje i divna osoba. Treći je Manu (Emanuel) Đinobili, koji će ostati sa mnom do kraja života. Vjerovatno će igrati u San Antoniju i naredne godine", kazao je Kapikioni.

Menadžerskim poslom počeo je da se bavi u šezdesetim i sedamdesetim godinama kada je vodio egzibicione timove, a smatra da je ovaj posao mnogo bolji bio u periodu bez društvenih mreža i dostupnosti prevelikog broja informacija.

"Bio sam prvi agent u Evropi, drugi su kopirali i imitirali ono što ja radim. Sada postoje hiljade ljudi koji se bave ovim poslom. Nekad je bilo mnogo bolje. Sada zovu igrače besplatno i prodaju im sr..a. Igrači vole da što više slušaju sr..a, a što manje realnu situaciju. Ja govorim realne tržišne i životne činjenice. Nakon toga igrače nazovu drugi ljudi i kažu: 'Kapikioni griješi, mogu ti srediti da zaradiš milione', iako to nije realno. Sve je teže zbog takve lažne komunikacije i to me boli jer kvari imidž agenata. Postali smo poznati kao ser..e", sa gorčinom u glasu je rekao Italijan.

Ističe da je situacija na evropskom tržištu lošija nego prije.

"Klubovi nemaju novca kao nekad, postoje ograničenja i za najbolje klubove Evrope. Nema više ugovora kakav je bio onaj Dine Rađe u Mesadžeru ili Dominika Vilkinsa u Panatinaikosu. Kada pogledamo NBA, oni imaju recimo TV prava, a mi nemamo. Mnogo im je lakše da idu naprijed i budu ubjedljivo prvi u svijetu. Evropa teško zadržava mlade igrače. Evroliga mora da postane mnogo jača da bi se takmičila sa njima. Mnogo vremena se gubi na nacionalna prvenstva. Kada bi najbolji klubovi kao njihovi igrali samo jednu ligu, stizali bi ih mnogo brže. Treba da prodamo proizvod i kod njih", kazao je Kapikioni.

Ražnatović ima najbolje tržište

Košarkaškom scenom regiona "žari i pali" srpski agent i vlasnik agencije "Beobasket" Miodrag Ražnatović.

"On radi odličan posao i veoma je profesionalan. U prednosti je jer radi na sjajnom tržištu prostora bivše Jugoslavije, u kontaktu je s odličnim trenerima koji veoma blisko sarađuju sa njim. Veoma je dobar agent i nema naviku da krade igrače. Nisam nikad imao problema s njim", kaže Kapikioni.