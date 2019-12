Maestralno veče Nikole Jokića

Nikola Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobjede nad Memfis Grizlisima 119:110 (26:11, 24:28, 32:29, 37:42).

Za 33 minuta na parketu zabilježio je tripl-dabl sa rekordom sezone od 31 poena (12/19 iz igre) uz po 10 skokova i asistencija.

Jokić je već u prvih osam minuta meča postigao 14 poena, od ukupno 20 Denvera, za dvocofrenu prednost koju Nagetsi nisu ispustili do kraja. Kada su se Grizlisi približili na sedam poena zaostatka sredinom posljednjeg kvartala, Jokić se vratio na parket i sa nekoliko maestralnih asistencija za saigrače odbio nalet gostiju.

Meč je završio minut i po prije kraja zbog šeste lične greške, ali su Nagetsi i bez njega uspjeli da odbrane vođstvo za 22. pobedu u sezoni.

"Počeli smo dobro utakmicu, oni su postigli samo 11 poena u prvoj četvrtini i to nam je dalo momentum. Nismo dobro završili poluvreme, ali jesmo utakmicu što je najvažnije. Dobra pobeda za nas zbog teškog poraza u prošlom meču", rekao je Jokić poslije utakmice.

Srbin je ostvario sedmi tripl-dabl u sezoni, a 35. u NBA karijeri.

"Mislim da sam postigao dosta koševa u prvoj četvrtini. Služio me šut pa sam šutirao malo češće. Saigrači su me pronalazili, a trener crtao prave akcije. Dobro veče za mene, ali i za Nagetse".

Reprezentativac Srbije Marko Gudurić je definitivno izgubio mjesto u timu Memfisa, na šestoj uzastopnoj utakmici odlukom trenera ostao je svih 48 minuta na klupi. Jokićevi skok u odbrani i asistencija koja je uslijedila potom preko cijelog terena za lako polaganje Vila Bartona na polovini posljednje četvrtine prelomili su meč.

"On kaže da me uvek traži, pa znam kad skočim da je neko tamo da me čeka. Jednostavno sam samo bacio loptu", objasnio je Jokić.

Jokić se sedmim tripl-dablom u sezoni izjednačio sa Lebronom Džejmsom u toj statističkoj kategoriji.

Ispred njih je samo senzacionalni Luka Dončić koji je upisao jedan više i po tome je vodeći u najkvalitetnijoj košarkaškoj ligi na svijetu. Da su odlučni da odbrane domaći teren igrači tima trenera Majka Melouna su prvih 12 minuta igre okončali sa 15 poena viška (26:11).

Grizlisi su smanjili razliku na četiri poena do poluvremena, da bi u nastavku Nagetsi vratili prednost na dvocifrenu i održali je do kraja meča.

U posljednjem minutu je gostujuća ekipa imala osam poena zaostatka, Dentoni Mentl je trojkom poslije dva er-bola iz četiri slobodna bacanja Mejsona Plamlija unio neizvjesnost u finiš, ali nije bilo dovoljno vremena za Memfis da se potpuno vrati u igru.

Najveća podrška Jokiću u utakmici bio je tim, šestorica njegovih saigrača su imala dvocifreni učinak, a prednjačio je Barton sa 19 poena, 7 asistencija i 6 skokova. Loše izvedena slobodna bacanja su mogla da bace sjenku na solidnu partiju Plamlija koji je za nešto više od 19 minuta postigao 15 poena uz 7 skokova.

Džamal Marej je dodao 15 poena uz po 5 skokova i asistencija, po 12 su ubacili Geri Heris i Džerami Grant, dok je 11 dodao Majkel Porter Džunior.

Grizlise je predvodio Džaren Džekson Džunior sa 20 poena, dok je 17 ubacio rezervista Melton.

Poen manje postigao je ruki Džej Morant uz 8 skokova, dok je Jonas Valančunas zabilježio dabl-dabl sa 14 poena i 10 skokova, ali je litvanski centar bio nemoćan u duelima sa Jokićem na oba dijela terena.

