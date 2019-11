Magični Dončić "hranio" Bobija!

Košarkaši Dalasa igraju u velikoj formi predvođeni nevjerovatnim Lukom Dončićem, koji je vezao drugi uzastopni tripl-dabl. U pobjedi nad Klivlend Kavalirsima sjajan učinak imao je i Boban Marjanović, koji je za 15 minuta umalo upisao dabl-dabl sa 12 poena i 8 skokova.

Dončić je bio prva zvijezda meča sa 29 poena, 14 skokva i 15 asistencija. Iz igre je šutirao 9 od 17 (5 od 10 za tri) i bio je nepogrješiv sa linije penala (6 od 6).

U nekoliko navrata su Dončić i Marjanović imali sjajnu saradnju u pik end rol igri, Slovenac je u nekim sjajnim prodorima pronalazio Bobija pod košem, koji je uglavnom bio surov protiv centara Klivlenda. Bobi je iz igre šutirao 6 od 11, a doprinos je dao i u odbrani i odlično je štitio reket.

29 PTS | 14 REB | 15 AST @luka7doncic fills up the stat sheet, posting his 2nd consecutive triple-double in the @dallasmavs win! #MFFL pic.twitter.com/45pEIEOYe2