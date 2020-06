Majk Meloun imao virus korona

Trener NBA ligaša Denvera Majk Meloun potvrdio je da je bio zaražen virusom korona.

"Bilo je to oko 20. marta. Nisam se osjećao dobro i kontaktirali smo doktore da vidim da li mogu da se testiram. Nažalost, u to vrijeme testovi nisu bili dostupni. Kasnije sam saznao za to, kada sam radio test na antitijela. Nije bilo iznenađujuće, naš klupski ljekar me je pozvao i rekao da sam bio pozitivan. Hoću samo da kažem da sam dobio virus korona i da sam ga razbio. Uspio sam da preživim, hvala Bogu", rekao je Meloun za ESPN.

(Sport klub)