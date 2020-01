Majk Meloun o dolasku u reprezentaciju Srbije: To nije tačno

Trener Denver Nagetsa Majk Meloun na pitanje američkih medija da li će sarađivati sa reprezentacijom Srbije odgovorio je da "to nije tačno", prenosi Kurir.

Uoči utakmice između Denvera i Šarlota novinari su upitali Melouna da prokomentariše navode da će raditi sa reprezentacijom Srbije, na šta je on kratko odgovorio:

"To nije tačno".

Na taj način trener Nikole Jokića demantovao je navode da će biti savjetnik stručnom štabu reprezentacije Srbije na predstojećem Olimpijskom kvalifikacionom turniru koji se održava u Beogradu.

Malone and the Serbian Basketball Federation have been in discussions about a role this summer but nothing is official. https://t.co/UiAtHPYtOE