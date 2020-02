Majkl Džordan u suzama: Kobiju sam bio kao stariji brat

Jedan od najboljih igrača svih vremena Majkl Džordan oprostio se od nedavno preminulog Kobija Brajanta.

Kobi Brajant je 26. januara poginuo u nesreći kada mu se srušio helikopter.

Dvadeset četvrtog februara, održana je komemoracija kojoj je prisustvovao i Majkl Džordan, koji se u suzama oprostio od Kobija Brajanta uz nekoliko interesantnih anegdota.

"Sada me je prevario, moraću da pogledam onu sliku ponovo", rekao je Džordan aludirajući na smiješnu sliku (popularni mim) na kojoj je on uplakan, što je nasmijalo publiku.

Majkl se potom obratio okupljenima i rekao kako je uvijek bio kao stariji brat Kobija Brajanta.

"Rekao sam svojoj ženi da ovo ne želim da radim jer ću godinama gledati ovaj snimak. Eto to meni Kobi Brajant radi. On tačno zna kako da vam se uvuče pod kožu, pa ga volite iako je izuzetno naporan. Uvijek je umio da iznese tu dozu ljubavi i da iz vas izvuče ono najbolje. To je radio i za mene. Zbog toga sam se uvijek trudio da budem što bolji stariji brat Kobiju", rekao je Majkl u suzama.

(B92.net)

“As I got to know him, I wanted to be the best big brother that I could be.” Michael Jordan on Kobe Bryant. pic.twitter.com/dTSp7VDosP