Majkl Porter Džunior o Jokiću

​Majkl Porter Džunior, mladi košarkaš Denver Nagetsa, govorio je o svom prvom susretu sa Nikolom Jokićem.

Majkl Porter Džunior je u srednjoj školi važio za jednog od najtalentovanijih košarkaša u Americi i predviđao mu se prvi pik na NBA draftu.

Odabrao je univerzitet Mizuri gdje je njegov otac radio kao trener, jer je prvobitno želio na Vašington kod gospodina Lorenza Romara, ali je on dobio otkaz pa se i Porter predomisio.

Zbog problema sa leđima je pao na 14. mjesto odakle su ga izabrali Denver Nagetsi i on je objasnio u podkastu "Old Man And The Three" kako je izgledao njegov prvi trening i susret sa Jokićem.

"Kada sam upoznao Jokića on je bio debeo. Sjećam se da sam ga vidio u teretani kada sam tek došao u Denver i na prvom treningu me je nadskočio i uzeo mi nekoliko skokova pa sam shvatio da se radi o dobrom igraču. Nisam stvarno znao mnogo o Jokiću jer nisam ni gledao Denver. Kada je na red došao trening kamp gledaoo sam Jokića sve više. On je bio lošiji od Mejsona Plamlija i nije bilo jasno zašto igra prije njega, pa su mi saigrači objasnili da Jokić može da da 40 poena kad god hoće i da samo sačekam da sezona počne", objasnio je Porter.

Porter je govorio i o Jokiću u poređenju sa Janisom Adetokumbom.

"On je za mene jako sličan Janisu i kada ima loš meč on je isti kao kada ima dobar. Ne zanima ga da li je odigrao dobro već će da sjedi onako pomalo i arogantno i zbog toga ga baš poštujem, on je ono što jeste, ne misli da je super zvijezda"

