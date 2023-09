Makabi pobijedio Zvezdu nakon dva produžetka

Košarkaši Crvene zvezde poslije dva produžetka 112:109 (13:20, 31:23, 19:19, 21:22, 11:11, 17:14) u prvom meču na pripremnom turniru na Kipru.

Zvezda je mnogo bolje otvorila meč, ali se Makabi u drugoj dionici vratio, a posle toga ekipe su se uglavnom smjenjivale u vođstvu sve do samog finiša. Izraelski klub je imao plus devet na pet minuta do kraja, a vodio je i 80:75 na manje od dva minuta do završetka, ali je Zvezda stigla do preokreta zahvaljujući vezanim trojkama Nemanje Nedovića.

Rokas Giedraitis kod rezultata 84:84 nije pogodio šut za tri na 15 sekundi do kraja, a Makabi nije iskoristio posljednji napad, pa je meč otišao u produžetak. Vodio je Makabi 95:93, ali je Jago Santos sa dva pogođena bacanja izjednačio. U sljedećem napadu Makabi je napravio ofanzivni prekršaj, a Zvezda nije iskoristila napad za pobjedu, pa se ušlo u drugi produžetak.

Makabi je na minut i 45 pre kraja drugog produžetka poveo 107:100, ali je trojkom Adama Hange Zvezda stigla na minus dva sedam sekundi prije kraja, međutim nije iskoristila posljednji napad u kom je eventualnom trojkom mogla i do trećeg produžetka, piše Tanjug.

Zvezda je igrala bez lakše povrijeđenih Šabaza Nejpira i Miloša Teodosića koji će biti spremni za početak sezone, ali jači za Majka Tobija i Dejana Davidovca koji su se početkom nedjelje priključili timu posle kraćeg odmora zbog obaveza sa reprezentacijama.

Zvezda će sutra od 15 i 45 igrati protiv Žalgirisa drugi i posljednji meč na turniru u Nikoziji.