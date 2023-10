Male šanse da Nedović igra u derbiju

​Košarkaši Crvene zvezde sinoć su doživjeli treći uzastopni poraz u Evroligi. "Crveno-beli" su u četvrtom kolu elitnog evropskog klupskog takmičenja gostovali Virtusu u Bolonji i izgubili rezultatom 85:79. Pored novog neuspjeha ono što brine navijače šampiona Srbije jeste zdravstveno stanje jednog od najboljih igrača u ekipi Duška Ivanovića, Nemanje Nedovića.

Nedović se u finišu prvog poluvremena požalio na povredu zadnje lože zbog koje nije igrao u nastavku.

Zvezdu narednog četvrta očekuje evroligaški "večiti" derbi protiv Partizana u "Štark areni", a kako oporavak od ovakve vrste povrede obično traje više od nedjelju dana teško da ćemo Nedovića gledati protiv "Crno-belih".

"Videću u subotu na pregledima kakvo je stanje i stepen povrede. Zadnja loža me je secnula. Ne znam razlog zbog čega se to desilo, sjajno sam se osećao i nisam imao nikakvih problema. Jedino to moje klizanje u prvoj četvrtini možda sam nešto naglo ustao pa sam tu načeo ložu, ali generalno mi nije jasno zašto se ovo dogodilo", rekao je Nedović za "Sport klub" nakon utakmice u Bolonji.

Nedović je djelovao veoma dobro na startu sezone, ali bi povreda mogla da ga izbaci iz ritma.

"Zbog toga mi je teško. Stvarno sam se potrudio da budem tu od prvog dana, da radim na svojoj fizičkoj spremi kao nikada. Nikada nisam bio spremniji. Onda se desi ovo, stvarno je za glavu teško, ali idemo dalje", nada se brzom povratku na parket miljenik Zvezdine publike.

