Maljković: Košarkašice imaju moje puno poverenje

Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je da ima puno povjerenje u igračice.

Srbija je rano jutros pobijedila selekciju Malija 81:68 na Svjetskom prvenstvu u Australiji.

"Veoma zahtevna utakmica. Prvi put smo igrali ovakvu vrstu utakmice, sa ovolikom količinom pritiska. Na kraju smo uspeli da pobedimo. Ali, bilo je veoma teško. Od početka devojke znaju da imaju moje puno poverenje. I to ću uvek ponavljati. Rekla sam i posle Australije, prethodno posle Japana ili Kanade. One uvek imaju moje puno poverenje. Svi imamo neka očekivanja, ali važno je biti strpljiv. Ne mogu da kažem da me nešto iznenadilo. Pozitivno ili negativno. Ovo je sve proces učenja. Značilo bi nam da to ide malo brže. Ali to je tako", rekla je Maljkovićeva, prenio je zvanični sajt Košarkaškog saveza Srbije (KS S).

Srbija će sutra u posljednjem kolu SP igrati protiv Francuske.

"Ovo je prvi put da igramo u ovim sastavima. Oba tima su dosta promenila timove. To će biti potpuno drugačija utakmica od nekih koje smo ranije igrali, recimo prošle godine u finalu Evrobasketa u Valensiji ili u utakmici za bronzu na Olimpijskim igrama u Tokiju. Baš me zanima da vidim kako će to da izgleda, kakva će da bude reakcija mog tima, protiv neke nove generacije Francuske. Da vidimo gde smo, imajući na umu da one igraju u veoma jakoj francuskoj ligi, a da mi imamo naš problem sa kvalitetom domaćeg takmičenja. Ali, ako je nešto što u mom sistemu ne može da se uradi, to je da sednemo i plačemo. I biće veoma zanimljivo videti reakciju ove nove generacije", kazala je ona.

Srpska košarkašica Jovana Nogić izjavila je da je bitno da je Srbija ostvarila drugu pobjedu na SP.

"Posle teškog poraza od Australije, bilo je važno da se podignemo i uzvratimo. Drago mi je da smo u tome uspele", navela je Nogićeva.

Srbija je u dosadašnjem toku takmičenja na SP ostvarila po dvije pobjede i poraza.