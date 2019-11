Maljković: Loše da šampion ABA lige ne igra Evroligu

Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković smatra da su promjene u Evroligi i njihov uticaju na srpske klubove negativne.

On je na RTS govorio i o broju stranaca u srpskim timovima, odnosno Zvezdi i Partizanu, kao i šansama ABA lige da se izbori za pozitivan status u Evroligi, s obzirom na to da već od ove sezone šampion ABA nema zagarantovano mjesto u Evroligi, ali postoji usmeni dogovor da se to desi.

"Šta će desi na kraju? Na kraju će da se desi da taj koji bude prvi, a voleo bih da to bude neki klub odavde, ne igra Evroligu. I šta ćemo onda da radimo? Za šta smo igrali? Problem je ovakav način razmišljanja Evrolige. Razgovarao sam sa Bertomeuom na Novom Beogradu prilikom jednog ručka i rekao sam mu da je nemoguće da sa ovakvom tradicijom ne postoji prohodnost. Ali, očigledno snaga kapitala, Sankt Peterburg, znamo se ko je odatle, Gasprom...", izjavio je Maljković, prenosi B92.net.

Maljković i pored garancija EL i predsjednika Ðordija Bertomeua, Maljković ne vjeruje da će šampion ABA ići u to takmičenje.

"Hajde da to mislimo ako znamo da neće. Ja bar mislim da neće. I mi treba već sada da razmišljamo o novim modelima takmičenja. Ako nekoga zanima, lično mogu da uradim neki projekat na moj način. Ako ne zanima nikoga, neka ostane tako. Igraćemo, biće puno stranaca, a dobit naše košarke neće biti nikakva", zaključio je Maljković.

Evroliga od ove sezone ima 18 timova, a uskoro će nju činiti 16 članova sa dugoročnom licencom i pobjednik i finalista Evrokupa.