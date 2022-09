Maljković nakon poraza: Ovo mi je leglo najiskrenije

Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković osvrnula se na nastup naše selekcije na Svjetskom prvenstvu.

Srbija je takmičenje završila u četvrtfinalu, pošto je od nje bila bolja Amerika - 88:55.

O toku je smena generacija, a plasman među osam najboljih, sa ovako mladim timom, sigurno jeste uspijeh.

"Bila sam i ranije zadovoljna i srećna, ali ovo mi je leglo najiskrenije. Sve je išlo normalnim putem i pobede i porazi. Sve je prošlo kroz lepu energiju, logičan tok, bez ikakvih turbulencija. Osećam se dobro jer koliko god da nemaju u nekim momentima talenta, ali sada će one malo da se uobraze. Šalim se, to im nikada neće biti dozvoljeno. Koliko god da nisu imale nikakvog znanja i svega, uvek su me gurale svojim predanim radom i meni je to najvažnije. Kao i svojim ljudskim osobinama. Osećaj jedne ispunjenosti jer smo odradili najboljeg što smo mogli. Možemo mirno da spavamo", rekla je Maljkovićeva za "Sport Klub".

Za nekoliko mjeseci košarkašice će se opet okupiti.

"Verujem da hoće. Pratimo ih uvek, sada ćemo maksimalno da se uključimo... Priča nije završena. Moraju još mnogo da uče. Ne bi valjalo da one u svojim klubovima ne nastave sa ovim. Trudićemo se da imamo kvalitetan kontakt sa njima i da se ovaj lepi talas nastaviti. Da podsetim, formiran je novi stručni štab. Stalno se prave novi treneri kao i novi igrači. Skroz je krenula nova rekonstrukcija. Zadovoljna sam i sa tim. Treneri napreduju... Radili smo u lepom ambijentu, lepoj atmosferi", dodala je ona.

Da li je morala baš Amerika da nam "padne" u četvrtfinalu?

"Moralo je, baš je moralo. Ako treba da me zgazi, nek me zgazi Mercedes, a ne ’fića’. Malo šale... Tako je, moralo je da to bude poslednji test, poslednja škola. Sigurno ćemo igrati bolje protiv Amerike sledeći put", zaključila je Maljkovićeva.

(b92)