Marej dobio novi ugovor u Nagetsima

Kanadski košarkaš Džamal Marej dobio je novi ugovor od Denver Nagetsa.

Saigrač Nikole Jokića će za naredne četiri godine dobiti 209 miliona dolara od bivšeg šampiona NBA lige.

Radi se o maksimalnom ugovoru za bivšeg studenta Kentakija koji je u sezoni iza nas imao oko 21 poen, 6 asistencija i 4 skoka u proseku.

Mareja su Nagetsi birali na draftu 2016. godine sa sedme pozicije i 2023. godine je bio u sastavu tima koji je postao šampion NBA lige.

