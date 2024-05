Marej ne želi da se pravda

Denver naredne noći od 04.00 igra drugi meč polufinalne serije plej-ofa na Zapadu sa Minesotom.

Poslije poraza od 106:99 u prvom meču u Bol areni, izabranici trenera Majkla Malouna moraju da se što prije oporave i stignu do prvog poena.

To neće biti nimalo jednostavno, jer su Timbervulvsi, prdvođeni sjajnim Entonijem Edvardsom, koji je postigao 43 poena, pokazali snagu.

Džamal Marej je proteklih dana imao problem sa povredom lista i pitanje je kako će biti ubuduće.

"Neću da pravim nikakva opravdanja, brate. Svi imamo neke manje povrede. Svi igraju kroz nešto u ovo doba sezone. Moj list nije ništa drugačiji od bilo koga drugog u timu ili ligi, iskreno. Naravno, nije sjajno, ali to nije nešto o čemu volim da pričam kao dio poraza", jasan je Marej.

Svestan je da ne može da pruži maksimum, ali je navijačima obećao da će stisnuti zube.

"To će biti deo ove trke, i prihvatio sam to i za sve postoji odgovor. Tako da moram samo da se prilagođavam, ustvari mi moramo da se prilagođavamo i pronalazimo načine da sve to završimo. Ne znam, čovječe. List je, šta god da jeste, ali idemo dalje", dodao je Marej.

Osvrnuo se i na meč sa Timbervulvsima.

"Nismo bili organizovani, a to je djelimično i moja greška. Previše loših posjeda, protiv najbolje defanzivne ekipe, zar ne? Mnogo puta je lopta otišla u njihove ruke. Mi smo tim koji voli da igra po osjećaju i kada ga imamo sve ide svojim tokom, ali bi ipak trebalo da smo organizovaniji kad idemo naprijed. To je po meni bio jedan od ključnih faktora za poraz", zaključio je košarkaš Denvera.

