Marica Gajić: Vrijeme je za krov Evrope

Budući podvig u španskim nacionalnim takmičenjima i Evroligi glavni je motiv zbog kojeg sam odlučila karijeru da nastavim u dresu Avenide iz Salamanke, rekla je u razgovoru za "Nezavisne" Marica Gajić, najbolja košarkašica Bosne i Hercegovine.

Nakon što je ostavila dubok pečat igranju u Turskoj, sjajna Bijeljinka i reprezentativka BiH u narednom periodu nosiće dres najbolje španske ekipe i bivšeg prvaka Evrope. Bijeljinka je briljirala prošle sezone u dresu Hataja, a posebno se istakla u Evrokupu, gdje je bila među najkorisnijim igračicama.

Prosječno je ubacivala 18,5 poena uz 12,7 skokova. Sjajna statistika bez sumnje je potvrda da će bh. košarkašica predstavljati veliko pojačanje za špansku ekipu, a posebno joj je bitno što će naredne sezone nastupati u elitnoj Evroligi.

"Da me neko pitao prije nekoliko mjeseci u kojem klubu želiš nastaviti karijeru, odgovorila bih Avenida. To je klub u kojem se igra vrhunska košarka. Igrati u Evroligi je privilegija za svaku košarkašicu, i još ako je to sa klubom koji je već osvajao to takmičenje, to je već dodatni stimulans ili motivacija. Ovo mi neće biti prvo iskustvo u ovom takmičenju. Već sam se oprobala, ali se iskreno nadam da je sada kucnu čas i da napravim neki dobar rezultat igrajući sa jednim velikim i organizovanim klubom u Evroligi", smatra Gajićeva.

Istorija i renome kluba nisu jedini razlog zbog kojeg se odlučila staviti svoj potpis na ugovor sa Špankinjama.

"Na klupi tima je Roberto Iniguez. To je najveća pokretačka snaga ove ekipe. Raditi sa jednim od najpoznatijih košarkaških stručnjaka i, po mom mišljenju, najboljim trenerom današnjice na svijetu meni je bio jedan od glavnih razloga zbog kojih sam se tako brzo odlučila za saradnju s ekipom Avenide iz Salamanke. Radujem se saradnji s njim i nema sumnje da možemo napraviti dobre stvari u španskim takmičenjima, ali i u Evroligi", kazala je Gajićeva.

Otkako je raskinula ugovor s turskim klubom veći dio vremena provodila je u Sarajevu i Bijeljini. Kao i većini drugih sportista, pandemija virusa korona uveliko je poremetila planove i košarkašici koja je predvodila reprezentaciju BiH u utakmicama aktuelnih kvalifikacija za Eurobasket u pobjedama nad Švajcarskom i Rusijom.

"Nikom nisu prijale pandemija i pauza. Naravno da je i mene poremetila, ali je dobro i najvažnije da sam sanirala povredu. Trenirala sam koliko je to bilo moguće i moja forma će do trenutka kada počne sezona u Španiji biti na potrebnom nivou. Kako sada stvari stoje, početak klupskih priprema očekuje se u septembru, kada bih i ja trebalo da otputujem u Španiju", rekla je Gajićeva.