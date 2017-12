Marica Gajić, najbolja bh. košarkašica: Obaveza mi je da težim ka boljem

Svakako da imamo šanse da se nakon 20 godina plasiramo na Evropsko prvenstvo. Među nama vlada pozitivna atmosfera i kad je tako, onda rezultat obično ne izostane, kaže iz Turske za "Nezavisne" najbolja bh. košarkašica Marica Gajić.

Bh. seniorke su u prva dva kola kvalifikacija za Eurobasket ostvarile jednu pobjedu nad Slovačkom i poraz od Crne Gore. Košarkašica Mersina zadovoljna je nastupima u prvom dijelu kvalifikacionog ciklusa, s tim da žali zbog ubjedljivog poraza u Podgorici od Crnogorki.

"Iznenadili smo odličnu selekciju Slovačke i uz pomoć publike došli do pobjede u prepunoj 'Skenderiji'. Iako je ekipa Crne Gore, objektivno gledano, trenutno iskusnija i kvalitetnija od naše ekipe, ostaje žal i gorak ukus od poraza. Mislim da smo mogle napraviti i u Podgorici iznenađenje, naravno, pod normalnim okolnostima, što tada nikako nije bio slučaj, ističe dvadesetdvogodišnja Bijeljinka.

Reprezentativka BiH, koja je postala prva bh. igračica koja je draftovana u NBA ligu (Vašington), na utakmici sa Crnom Gorom se povrijedila, što je značajno doprinijelo tome da izabranice Gorana Loje upišu ubjedljiv poraz.

"Baš na toj utakmici u prvim minutama drugog poluvremena došlo je do moje povrede, koja se, na našu sreću, ispostavila lakša nego što je izgledalo. Morala sam pauzirati neko vrijeme, skoro tri sedmice, sada je povreda skoro pa sanirana i polako se vraćam u svoju standardnu formu", rekla je "prva violina" bh. selekcije te dodala:

"Imamo vrlo talentovanu ekipu, sa nekoliko igračica koje imaju dovoljno iskustva da pomognu mlađim. Našu ekipu treba graditi iz dana u dan, iz ciklusa u ciklus, ništa se ne može očekivati preko noći. Treba tu još mnogo da se radi i nadogradi. Ono što je važno i što me raduje je to da su sve djevojke veoma dobre ličnosti, željne rada i dokazivanja. Svima nam je čast braniti boje naše države i svjesne smo naših uloga u reprezentaciji", naglasila je Gajićeva.

Marica već duže vrijeme igra van granica BiH. Nakon sjajnih igara u Sloveniji, već treću godinu nastupa u Turskoj. U jednoj od najboljih košarkaških liga u Evropi pruža fantastične partije u dresu Mersina.

"Sada se već osjećam kao na 'domaćem terenu'. O kvalitetu lige ne treba trošiti riječi, pored ruske, turska liga je najjača u Evropi. Uvijek treba ciljati i težiti ka boljem, i to je moj cilj, obaveza koju sam sebi postavila. Klub u kome trenutno nastupam Mersin standardni je prvoligaš, klub u kome nemam problema i veoma sam zadovoljna. S obzirom na to da su ciljevi kluba svake godine visoki, još veći je pritisak na igrače i trenere. Teško je, ali kad imaš zacrtan cilj, dobiješ i snagu da to sve s lakoćom podneseš", zaključila je Marica Gajić.

Mersin nakon osam odigranih kola u turskom šampionatu zauzima osmo mjesto (četri pobjede, četiri poraza), dok sa velikim uspjehom nastupa u Evropa kupu, gdje je izborio plasman među 16 najboljih ekipa.

15,3 poena prosječno ubacuje u Eurokupu, uz 12 skokova po meču

9,7 skokova bilježi prosječno u turskom prvenstvu, uz 12,4 poena po susretu

19 poena i 19 skokova

Gajićeva je u četvrtak naveče pružila još jednu senzacionalnu partiju u dresu turskog Mersina, koji se našao nadomak plasmanu u osminu finala veoma snažnog Eurokupa. Fantastična Bijeljinka je u prvoj utakmici plej-ofa ovog evropskog takmičenja predvodila svoj tim do pobjede u gostima (81:66) nad ruskom ekipom MBA Moskva. Najbolja bh. košarkašica imala je nestvaran učinak od 19 poena i čak 19 skokova, uz dvije asistencije i tri ukradene lopte te je odnijela epitet igrača utakmice. Drugi susret između ova dva tima igra se 21. decembra u Turskoj.