Marica Gajić za "Nezavisne": Oprobaću se u SAD jednog dana

Ako se za nekoga može reći da je zvijezda u ženskom bh. sportu, onda je to svakako Marica Gajić. Posljednjih godina najbolja bh. košarkašica već neko vrijeme je jedan od najboljih bh. ambasadora u Evropi.

Dvadesettrogodišnja Bijeljinka je svoju priču za "Nezavisne" počela o tome kako se snašla u svom novom klubu, turskoj i euroligaškoj ekipi Hataj.

"Iskreno, s obzirom na moja očekivanja na osnovu prošlih sezona, došla je ta jedna sezona gdje treba da se kalim i psihički, jer nemam dovoljnu minutažu, možda i povjerenje trenera. Ipak, ja se trudim i trudiću se u narednom periodu da zadobijem to povjerenje i dokažem treneru da, bez obzira na moju mladost i godine, mogu puno da pomognem timu", kaže Gajićeva i dodaje:

"Što se tiče tima, nemam nikakvih problema, radi se o respektabilnom timu koji ima velika očekivanja u Euroligi i nadam se da ćemo ih ispuniti."

Bh. košarkašica je još kao tinejdžerka otišla van granica BiH. Sve je počelo u ekipi Budućnosti iz Bijeljine, da bi sa svega 15 godina odigrala sezonu za pamćenje u dresu Banovića, što joj je trasiralo put u Sloveniji. U dresu Celja provela je sjajne četiri godine, nakon čega je uslijedio odlazak u Tursku. Nakon ekipe Girne Jakin Dogu, Marica je sav raskošni talenat pokazala prošle sezone u dresu Mersina, da bi početkom ove sezone potpisala za ekipu Hataj, s kojom prvi put u karijeri igra Euroligu.

"Ovo mi je četvrta sezona u Turskoj, u kojoj se osjećam kao domaći igrač. O kvalitetu same lige ne treba puno govoriti, jer se radi o jednoj od najboljih u Evropi. Ako ovakva situacija i dalje ostane u Turskoj, moja želja je da tu ostanem još dugi niz godina, ako ne i do kraja karijere. Stvarno mi je ugodno", kaže, lider nove generacije bh. reprezentativki.

Košarkašica koja plijeni svojim ponašanjem, kako na terenu tako i van njega, sigurno je neko ko bi trebalo da bude primjer svim mladim sportistkinjama koje žele nekada postati vrhunske. Prije tri godine dospjela je u centar pažnje kada je izabrana na WNBA draftu, ženskoj verziji najjače svjetske košarkaške lige. Reprezentativka BiH je tako postala prva bh. igračica koja je draftovana u NBA ligu. Vašington Mistiks tada ju je odabrao kao 32. na draftu u trećoj rundi.

"Draftovana sam i to i dalje stoji otvoreno. Mlada sam i sigurno je da ću se jednog dana oprobati 'preko bare', ali nije mi to neki prioritet. Iako je to san svake košarkašice, ne treba ići glavom kroz zid. Kada dođe vrijeme, otići ću u Ameriku", naglašava Gajićeva.

Iako trenutno živi od košarke, planira da završi fakultet.

"Jedan moj dan izgleda poprilično monotono. Dva treninga, između je samo priprema za trening. U slobodno vrijeme sam u svakodnevnom kontaktu sa porodicom. Takođe, trudim se da se edukujem da bih poslije završila i fakultet. Srednju školu završila sam u Sloveniji, a fakultet ću vjerovatno upisati u Sarajevu kada budem imala priliku da se redovno školujem. Mislim da je obrazovanje najbitnije, jer treba nastaviti život i poslije košarke", poručila je Marica.

Priznaje da joj nedostaje porodica, ali da joj je to bilo puno teže ranijih godina, s obzirom na to da se sada navikla na daljinu.

"Sada mi je nekako čudno kada dođem kući na neko duže vrijeme, jer treba na to da se naviknem. Ovo je moj život, dani su mi ispunjeni obavezama, košarkom, tako da naravno da mi moji nedostaju, jer sam već dugo vani", zaključila je naša sagovornica.

22,8 poena i 14 skokova prosječno bilježi u aktuelnim kvalifikacijama za EP i statistički je jedna od najboljih igračica.

39 poena i 19 skokova ugradila je na susretu kvalifikacija za EP između BiH i Slovačke.

Zadovoljna je što se i ove godine našla u užem izboru za najbolju sportistkinju BiH.

"To je svakako priznanje za moj rad i stvarno me raduje ta činjenica da su ljudi prepoznali nečiji rad, naročito u ženskom sportu, gdje je to manje prisutno. Drago mi je što je to prepoznato", dodala je Marica Gajić.