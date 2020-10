Marina Džinić, bh. košarkašica: Odlazak na EP san svakog sportiste

Plasirati se na Evrobasket sa reprezentacijom je san svakog sportiste, poručila je ovo iz Italije za "Nezavisne" košarkašica Alpo Basketa i dugogodišnja seniorska reprezentativka BiH Marina Džinić (28).

Dugogodišnja bh. inernacionalka će i naredne sezone nastupati u Italiji. Biće joj to četvrta sezona u ekipi Alpo Basketa, koja se takmiči u italijanskoj Drugoj ligi, a ukupno peta u Italiji, jer je jednu sezonu nosila dres Kampobasa. U karijeri je igrala za brojne klubove u BiH (Jedinstvo, Željezničar, Plej-of, Čelik, Mladi Krajišnik), nastupala je u Belgiji, Švajcarskoj, Njemačkoj, ali čini se kako joj najviše odgovara igranje na Apeninima.

"Može se reći da mi na kraju Italija najviše odgovara i nekako sam se i udomaćila. Odigrala sam tri sezone u Italiji i onda probala u Belgiji, ali na kraju ipak sam se opet vratila u Italiju", ističe Džinićeva.

Iskusna "zmajica" već uveliko se priprema sa svojom ekipom za narednu sezonu, u kojoj će pokušati da ostvare ciljeve, a to je prije svega da naprave iskorak i plasiraju se u viši rang. Prije priprema odradili su testove na virus korona, koji su pokazali da su sve igračice negativne.

"Odradili smo dobre pripreme i prijateljske utakmice, što smo pokazali i prošlog vikenda na F4 turniru Kupa za prošlu sezonu. Mi smo došli do finala, a tamo smo izgubili tri razlike, ali generalno gledajući tri dana, odradili smo dobre tri utakmice i to nam je bio početak od kojeg treba da nastavimo da idemo dalje u prvenstvo. Nakon sedam mjeseci pauze i svih komplikacija u vezi s koronom, biti u mogućnosti izaći opet na teren i igrati je sigurno jedna lijepa stvar", naglašava jedna od uzdanica italijanskog tima i dodaje:

"Sigurno je da su ambicije kluba velike i nadajući se da će stvari s virusom korona ići kako treba, daćemo sve od sebe da budemo u vrhu tabele. Onda na kraju slijedi plej-of, pa ćemo da vidimo."

Marina, kao i sve reprezentativke BiH, jedva čeka nastavak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2021. godine. Bh. košarkašice imale su perfektan start, te pobjedama protiv Rusije i Švajcarske odškrinule vrata plasmana na Evrobasket.

"Već prošle kvalifikacije smo bili na korak od EP, koje svi čekaju, ali nažalost na kraju nismo uspjeli. Ali to nam je dalo samo još veću želju da ove kvalifikacije odradimo još bolje i da se napokon plasiramo na EP. Ove kvalifikacije smo otvorili na odličan način i tako treba da nastavimo do kraja. Druga stvar koja nam pomaže da damo ono nešto više u igri je što se sve poznajemo veoma dugo, igramo zajedno od mlađih selekcija i između nas je uvijek odlična atmosfera. I to se primijeti od prvog trenutka kad počne svako novo okupljanje", zaključila je bh. reprezentativka.