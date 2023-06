Marina Maljković otkrila šta je dovelo do poraza Srbije

Selektorka košarkašica Srbije Marina Maljković rekla je da su strašne greške i neodgovornost igračica koštale danas ekipu poraza od Mađarske (75:81) i gubitka prvog mjesta u D grupi.

"Kad nam je ti najmanje trebalo, igrale smo najgore. Nedostatak je bio izostanak Tine Krajišnik koja je juče na treningu povredila zglob i nadam se da će se vratiti, a sa njihovim dominantnim centrima i pored toga se video jasan problem, to su svi videli. Imali smo strašne greške, faulove vodećih igračica i neodgovornost je ključna reč", rekla je selektorka za sajt Košarkaškog saveza Srbije.

Srbija će sad morati da igra protiv Velike Britanije u osmini finala, umjesto da ima direktan plasman u četvrtfinale.

"Nismo u kategoriji timova koji mogu da budu ono što što ste vi navikli i to su više nego čudne stvari. Moramo da pogledamo realno i sad idemo na Veliku Britaniju, koja je strašna ekipa sa dva-tri sjajna igrača, pa moramo da igramo mnogo drugačije da bismo mogli da idemo na pobedu", dodala je Maljković.

Nastavila je zatim sa analizom poraza od Mađarske.

"Uz taj Tinin peh, nismo uspeli da damo nešto više i onda su došli penali i neiskustvo, i nismo zaslužili ovo i ako pobedimo Britaniju… Idemo napred. Zaslužili smo da igramo utakmicu, nismo zaslužili poraz od četiri poena, bilo je šest poena i ne trebaju nama kalkulacije, tako da sam skroz OK sa ovim bolnijim porazom. Nadam se da će košarkašice svo to neiskustvo da pretvore u ogromnu nadljudsku borbenost, jer to nam je potrebno. Ako uspemo da se skupimo, samo ludačkom borbenošću možemo nešto da uradimo. Tako je uvek bilo sa ovom reprezentacijom. S obzirom na smenu generacije i na sve probleme usput, Crvendakić nije bila tu dva dana, ipak je ona došla danas pravo na utakmicu, Tina se povredila… Čuda nisu moguća svaki dan", zaključila je selektorka.