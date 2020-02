Marjanović je koristan i kada ne igra

Zanimljiva situacija u kojoj je učestvovao srpski košarkaš Boban Marjanović viđena je na meču Jute i Dalasa.

Džezeri su taj duel dobili sa 123:119, a 31-godišnji centar nije dobio priliku da pomogne svojoj ekipi.

Barem ne u toku same utakmice.

Naime, lopta se krajem prve četvrtine "nezgodno" zaglavila iza table, odnosno konstrukcije, a letonski košarkaš Kristaps Porzingis poprilično se namučio da dođe do nje, prenio je B92.

To mu nije polazilo za rukom, pa je u pomoć pritrčao Marjanović i svom saigraču "iz prve" pomogao i tako ponovo dobio ovacije domaćih navijača.

Bobi ove sezone u prosjeku igra samo devet minuta, uz 5,9 poena i 4,1 skok po meču.

