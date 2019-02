Marjanović povrijeđen, Braun zabrinut

Boban Marjanović povrijedio se na samom kraju utakmice u kojoj je Filadelfija savladala Nju Orleans.

Marjanović je odigrao dobar meč i sa 12 poena i 10 skokova (imao je i po jednu asistenciju i ukradenu loptu i dve blokade), ali je sve to na kraju ostalo u sjenci povrede.

Na 1:15 do kraja meča, Marjanović je u borbi za loptu ispod svog koša doskočio tako da mu je desno koljeno savijeno na veoma neobičan način.

boban's injury, he had to be helped off the floor :( pic.twitter.com/th6ZS4ForV