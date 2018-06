Marko Belineli ekskluzivno za "Nezavisne": Teško je preživjeti u NBA

Sezona iza nas u košarkaškoj NBA ligi je jedna od najuspješnijih za Filadelfiju u posljednjih pet godina, a jedan od najzaslužnijih za to bio je Italijan Marko Belineli. On je u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" istakao da iako ima 32 godine nije rekao posljednju riječ u najjačoj ligi svijeta i nada se da može da ponovi 2014. godinu kada je osvojio prsten sa San Antoniom.

U sezoni iza nas Belineli je bio peti najefikasniji igrač Filadelfije sa indeksom korisnosti 14,2. Košgeterski gledano, ova godina je bila najuspješnija za njega jer je od februara kada je prešao u Filadelfiju imao 13,25 poena po meču. Po svemu sudeći, ovaj klub je pun pogodak za njega i Italijan se nada da će tu i ostati naredne sezone.

"I više sam nego zadovoljan sezonom u Filadelfiji. Napokon sam igrao onako kako volim i bio sam ono što jesam. Nadam se da ću ostati i naredne sezone u Filadelfiji", rekao je Belineli.

Ima 32 godine i već deceniju igra na parketima najjače lige svijeta, što dovoljno govori o koliko kvalitetnom igraču se radi. Ističe da tokom karijere nije sve bilo med i mlijeko. Filadelfija mu je deveti klub u NBA, a Toronto je klub koji će najmanje pamtiti po dobrom.

"Veoma je teško preživjeti u NBA tolike godine. Na početku je moj put bio veoma težak. U Golden Stejtu nisam igrao onoliko koliko sam očekivao. Mogu da kažem da je Toronto bio moja najgora epizoda. Ali iz svake dobre i loše situacije sam se trudio da nešto naučim. Stvari su se pokrenule kada sam prešao u Nju Orleans. Kris Pol i trener Monti Vilijams su učinili da se osjećam kao pravi NBA igrač, vjerovali su u mene", kazao je Belineli, koji je još bio član Čikaga, San Antonija, Sakramenta, Šarlota i Atlante.

2014. osvojio NBA prsten

Zlatnim slovima u njegovoj karijeri ostaće zapisana 2014. kada je osvojio NBA prsten. Tim je vodio legendarni Greg Popovič, a saigrači su mu između ostalog bili Tim Dankan, Manu Đinobili, Toni Parker...

"Ništa ne može da se poredi sa prstenom. 2014. je bila moja savršena godina. Pobijedio sam u takmičenju u šutiranju trojki na NBA ol-staru i nakon toga smo u junu osvojili titulu. To je bilo nešto magično i vjerujte da ne mogu da opišem riječima. Od djetinjstva sam kao i mnogi sanjao da osvojim prsten i uspio sam u tome", jasan je Belineli, koji ističe da je još rano za povratak u Evropu:

"Sada sam samo fokusiran na NBA i želim ponovo da osvojim prsten. Nakon toga - ko zna".

U Filadelfiji mu društvo pravi hrvatski košarkaš Dario Šarić. Belineli za njega ima samo riječi hvale i po njemu on bi trebalo da bude budućnost Filadelfije jer se radi o igraču koji ima 24 godine.

"Dario je odličan čovjek i veoma talentovan košarkaš. Obožavam da igram sa njim. On je veoma pametan i nadam se da ću i naredne sezone imati priliku da igram sa njim", kazao je on.

Italija jedina zemlja u Evropi u kojoj je igrao

Košarkaški put Belineli je počeo u Bolonji. Tada vjerovatno nije ni sanjao da će imati ovako uspješnu karijeru. Italija je jedina zemlja u Evropi u kojoj je igrao pošto je bio samo član Virtusa i Fortituda. Najzaslužniji za ljubav prema košarci je brat Enrike, sa kojim je tada mali Mario stalno gledao NBA mečeve.

"NBA sam počeo da gledam još dok sam bio dijete sa bratom Enrikeom. On je bio veliki fan i gledali smo utakmice skoro svaku noć ili preko video-kasete. Odrastao sam gledajući Kobija Brajanta. On je igrač koji me najviše inspirisao. Kada sam ga vidio prvi put na terenu, tražio sam dres Lejkersa. To je prvi i posljednji put da sam tako nešto tražio od igrača. Ipak, Kobi je Kobi", rekao je Belineli, koji je idola imao i u Bolonji:

"Gledao sam i uživao u igri Predraga Danilovića. Bio je odlučan, on mi je bio jedan od idola iz djetinjstva."

NBA je veoma naporno takmičenje i utakmice se igraju po nekoliko puta sedmično, što daje vrlo malo slobodnog vremena igračima.

"Putujemo veoma često. Kad imam slobodnog vremena volim da gledam serije, dokumentarce ili da otkrivam najbolje restorane u gradu", zaključio je Belineli.

Najteži protivnici

Skoro svi najbolji igrači svijeta igraju u NBA ligi i to je naravno san svakog igrača. Nezahvalno je nabrajati najbolje igrače jer se ukusi razlikuju, ali Mario Belineli nam je kazao ko su za njega najteži protivnici.

"Ako kažem da je to Lebron Džejms biće previše lako. Njemu mogu da dodam još Kevina Durenta i Džejmsa Hardena", rekao je košarkaš Filadelfije.

Italija na Mundijalu

Italija igra odlično u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i imaju četiri pobjede u isto toliko mečeva. Marko Belineli ne može da pomogne saigračima iz nacionalnog tima jer NBA liga ne dozvoljava košarkašima da igraju kvalifikacije, ali...

"Nadam se da ću nešto da osvojim sa Italijom. Želim da svojoj zemlji donesem neku važnu medalju", kazao je Belineli, svjestan da mu niko ne može zabraniti da brani boje nacionalnog tima na velikim takmičenjima.