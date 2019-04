Marko Kešelj nakon osvajanja ABA lige za "Nezavisne": Titula kruna sezone

Crvena zvezda možda nema zvijezdu, ali ima tim, i to šampionski, koji je osvojio ABA ligu i izborio povratak u elitno košarkaško takmičenje - Evroligu, a jedan od onih koji su doprinijeli uspjehu je miljenik navijača Marko Kešelj, koji je za "Nezavisne" govorio o putu do titule i kako on i saigrači nijednog trenutka nisu sumnjali u trijumf pred svojim navijačima.

Cijela sezona i devet mjeseci napornog rada, treninga, putovanja, dobrih i manje dobrih igara (Evrokup), stali su u majstoricu, petu utakmicu finalne serije ABA lige, u kojoj su košarkaši Zvezde u ponedjeljak u Beogradu deklasirali Budućnost pobjedom 97:54 (18:13, 29:8, 27:16, 23:17). Trijumf nijednog trenutka nije dolazio u pitanje, za to su se pobrinuli prvi strijelac Rivers (21), ali i Kešelj, Čović, Davidovac, Nenadić, Lazić, Faje, Beron, Dobrić, Simanić, Cirbes i Odžo, koji su potvrdili da su najbolji u regionalnoj ligi.

Zvezda je prošle godine ostala bez titule, sada je bilo 2:2 u seriji i jedna utakmica je odlučivala o tome da li će sezona biti uspješna ili ne i da li će ekipa trenera Milana Tomića ostvariti cilj i vratiti se u Evroligu.

"Nakon 2:2 jeste bilo malo psihološkog opterećanja, ali bili smo ubeđeni da pred našim navijačima ne možemo da izgubimo. Oni su nam dali vetar u leđa mnogo puta, tako je bilo i u odlučujućoj utakmici protiv Budućnosti. Zasluženo smo osvojili titulu. Ona je kruna cele sezone", rekao je Kešelj te nastavio priču o važnosti igranja pred svojim navijačima:

"Cele sezone smo se borili za prvo mesto kako bismo imali prednost domaćeg terena. Potvrdili smo dominaciju u Jadranskoj ligi, nismo imali nijedan poraz na domaćem terenu, a na 22 utakmice smo samo jednom izgubili, i to u gostima kod Cedevite, kada smo psihološki bili iscrpljeni od poraza od Valensije u Evrokupu. Sa dobrom igrom smo nastavili i u plej-ofu."

Kešelj je istakao da je najveća snaga Zvezde tim.

"I kada smo imali padove, kada smo lošije igrali u Evrokupu, timski smo se vraćali na pravi put i timski smo izborili Evroligu. Nismo uspeli kroz Evrokup da dođemo do najjačeg takmičenja, ali jesmo kroz ABA ligu. Zvezda zaslužuje da bude stalni učesnik Evrolige. Prošle sezone je izostao nastup u tom takmičenju, ali sada se vraćamo. Nema ništa lepše nego igrati Evroligu pred svojim najvijačima", dodao je Kešelj.

Crvena zvezda će je igrati, a da li će i Kešelj? Na pitanje kakav mu je status u Zvezdi i do kada ostaje na Malom Kalemegdanu, uz osmijeh je odgovorio: "Doživotno".

Finalna serija Crvene zvezde i Budućnosti nije prošla bez tenzija, bilo je nesportskih scena i u Podgorici i u Beogradu, gdje je peta utakmica kasnila sat vremena.

"Svi smo sportisti. Lično mi je žao ako je neko doživeo neprijatnost, mi smo to doživeli u Podgorici, ali tenzije treba da se spuste i da pobedi bolji. Vrući tereni su bili i u Podgorici i u Beogradu i najbitnije je da niko nije povređen", rekao je košarkaš Crvene zvezde dan nakon proslave titule.

Slavilo se u Srbiji, slavili su navijači Zvezde i na ulicama Podgorice, a utakmice finalne serije praćene su i širom svijeta gdje "cveno-bijeli" imaju navijače.

"Imamo mnogo navijača i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori, svima želim da se raduju tituli i povratku u Evroligu", poručio je Marko Kešelj, koji sa Zvezdom nastavlja borbu za titulu prvaka Srbije.

Finalna serija

Crvena zvezda - Budućnost 91:72

Crvena zvezda - Budućnost 107:69

Budućnost - Crvena zvezda 80:72

Budućnost - Crvena zvezda 84:80

Crvena zvezda - Budućnost 97:54

Tomić: Pamtićemo ovo celog života

Trener Crvene zvezde Milan Tomić istakao je da je uvijek vjerovao u svoj tim i da će zauvijek pamtiti ovu titulu.

"Hvala navijačima na nezaboravnoj atmosferi, koju ću sigurno pamtiti doživotno. Nisam doživeo ovakvu atmosferu i bodrenje. Mislim da smo u sve četiri četvrtine odigrali bolje i da smo zasluženo osvojili titulu i mislim da smo u finalnoj seriji bili bolji od Budućnosti. Verujem u svoj tim i svaku utakmicu posebno pripremam da bismo došli do cilja. Motivacija nije bila potrebna ni na jednoj od pet utakmica, jer su odigrali kvalitetno i u Podgorici, ali smo izgubili. Bili su 100 odsto skoncentrisani i svi su želeli da osvoje titulu i osvojili su je!, istakao je Tomić.

Dejan Davidovac

Drago mi je što smo osvojili ABA ligu. To nam je bio prvenstveni cilj ove sezone. U tome smo uspeli kao tim. Drago mi je zbog svih nas. Pokazali smo našu snagu. Svaku utakmicu u plej-ofu smo odigrali dominantno, čini mi se nismo samo prvu protiv Partizana. Kada je trebalo, kada je bio najveći pritisak, odigrali smo najbolje.

Branko Lazić

Jako teška sezona, odigrali smo maksimalan broj utakmica, što je tražilo veliku spremnost i koncentraciju. Sve čestitke čitavoj ekipi, svima u klubu, navijačima, kojima želim da zahvalim na fantastičnoj atmosferi. Posle toliko vremena i trofej ABA lige da se podigne pred našim navijačima.

