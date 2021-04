Markota se rastao sa Cibonom nakon sukoba sa Jovanovićem

Damir Markota više nije košarkaš Cibone, saopštio je danas klub iz Zagreba.

Nedugo nakon što se saznalo da je tokom utakmice protiv Gorice ušao u sukob sa trenerom Vladom Jovanovićem, Cibona je je saopštila da je sa Markotom postignut sporazumni raskid saradnje.

"Svima je poznata emocija s kojom je nastupao, a u prethodnom periodu zbog povrede Ahilove tetive bio je spriječen da pomogne saigračima onoliko koliko je hteo. Nesporazum između trenera Jovanovića i Markote, sa kojim je javnost upoznata, riješen je na miran i civilzovan način. Situacija je trebalo da ostane unutar svlačionice", stoji u saopštenju Cibone.

Markota, koji se u oktobru peti put vratio u klub kada je potpisao ugovor do kraja sezone, zahvalio se Ciboni na ukazanoj prilici i svim lijepim godinama koje je proveo u klubu.

"Žao mi je što je došlo do ranijeg rastanka nego što je planirano. Nadam se da će nas poslužiti zdravlje do kraja, pa će onda doći i rezultat. Moje zdravlje trenutno nije najbolje i ne mogu da dam svoj maksimum. Ono što se dogodilo znamo mi koji smo bili tamo, riješili smo to između sebe i tako će i ostati", rekao je Markota.