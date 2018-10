Masovna tuča na utakmici mladih selekcija SAD i Litvanije

Tokom jednog prijateljskog meča između mlađih selekcije Amerike jedne litvanske ekipe došlo je do problema, a onda i velike tuče na samom terenu.

Lamelo, najmlađi u porodici Bol, ušao je u konflikt sa jednim litvanskim košarkašem, zatim je sve iskalirao i njegov brat Lianđelo je prišao da mu pomogne.

Poslije Lianđela na teren su uletjeli i svi ostali igrači dvije ekipe, te je nastala opšta pometnja, a udarci su letjeli na sve strane.

Lamelo i Lianđelo su proveli dio prošle sezone u Litvaniji igrajući za Prenaji, ali popularnost koju su stekli tokom tog boravka uglavnom je bila negativna.

Njih dvojica sada nastupaju za Juniorsku košarkašku asocijaciju SAD i ovaj meč protiv tima Džukije im je tek treći od ukupno 28 koliko će odigrati u narednom periodu, a već su uspjeli da uđu u novi problem.

LaMelo Ball doing his best Rick James impersonation with the Lithuanian Charlie Murphy. pic.twitter.com/JYos8uBLnI