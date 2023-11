Masovna tučnjava na NBA parketu (VIDEO)

Golden Stejt Voriorsi poraženi su kod kuće od Minesota Timbervulfsa, u utakmici koju je obilježila nervoza, koja je na kraju i kulminirala.

Još jednu sjajnu utakmicu odigrao je Dario Šarić, koji sve više postaje kandidat za najboljeg šestog igrača ove sezone. Naravno, ako u međuvremenu ne postane starter, što je moguće s obzirom na to da je drugu utakmicu u nizu završio u startnoj petorci ekipe Stiva Kera.

Upisao je 21 poen (šut 6/15), po četiri skoka i asistencije te dvije ukradene lopte, no njegova partija ipak nije bila dovoljno da spriječi poraz Voriorsa rezultatom 104:101.

Tim iz Minesote sjajno je ušao u sezonu i ovo im je sedma pobjeda u nizu, a predvodili su ih Karl Entoni Tovns sa 33 poena (uz 11 skokova) i Entoni Edvards sa 20.

Ipak, najviše pažnje preuzeo je trenutak koji se dogodio nakon manje od dvije minute igre, dok nijedan tim još nije upisao niti jedan poen.

U jednoj kontri Voriorsa došlo je do naguravanja Kleja Tomsona i Džejdena Mekdenijelsa, a onda su uletjeti neki drugi igrači. Odmah iza njih došao je Drejmond Grin, poznat kao jedan od najagresivnijih, mnogi će reći i najprljavijih igrača lige. On je došao do Rudija Gobera i uhvatio ga sa leđa za vrat te vukao nekoliko sekundi, dok su ga drugi pokušavali spriječiti.

DRAYMOND JUST CHOKED GOBERT pic.twitter.com/sBrNAPxsTE — Hoops (@HoopMixOnly) November 15, 2023

Unutar naguravanja našao se i Dario Šarić, koji se kratko odvojio, a onda su u posljednji trenutak reagovali sudija i jedan od trenera uhvativši Šarića da ne uđe u otvoreni okršaj s Mekdenijelsom.

Situacije se ipak smirila, ali čak tri igrača bila su isključena do kraja utakmice. To su Mekdenijel, Grin i Tomson, koji je zapravo bio kolateralna žrtva cijele situacije.

Igrači su na kraju više nedostajali Voriorsima, koji nisu ostvarili pobjedu te su trenutačno na omjeru od po šest pobjeda i poraza.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.