Matijas Lesor opet pravio probleme: Pokačio se sa protivnikom, pokušao da ga šutne

​Košarkaši Panatinaikosa su uspjeli da dođu do pobjede u trećoj utakmici finala Grčke lige protiv Olimpijakosa sa 83:76, te su tako smanjili na 2:1 u finalnoj seriji i "Crveno-beli" će imati novu meč loptu pred svojim navijačima.

Pred ovaj meč je viđena i jedna lijepa scena, kada su igrači Olimpijakosa odali počast nedavnom preminulom ekonomu iz Panatinaikosa.

Međutim, čak i pored toga, na samom kraju je viđena i jedna ne baš toliko lijepa scena, a gdje je glavni akter bio Matijas Lesor. Bivši centar Partizana je još jednom napravio probleme, umalo i frku, što mu nije prvi put u karijeri.

Tokom slavlja, on je zakačio jednog igrača Olimpijakosa, koji mu je nešto doviknuo, a on je htio i da ga šutne.

Ipak su saigrači spriječili veći incident, prenosi "Telegraf".

Panathinaikos and Olympiacos players got into a small scuffle at the end of the game pic.twitter.com/yuNOE2JDaw