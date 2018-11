Meč istine za "zmajice"

Ženska košarkaška reprezentacija BiH u subotu igra najvažniju utakmicu kvalifikacija za Eurobasket 2019. godine protiv selekcije Crne Gore. "Zmajicama" je neophodna pobjeda, s kojom bi ostale u igri za plasman na prvi Euro poslije skoro 20 godina, dok bi eventualnim porazom izgubile sve šanse za prolaz dalje.

Uprkos neigranju nekoliko igračica, u bh. taboru vlada optimizam i nada da mogu iznenaditi favorizovne Crnogorke koje u Sarajevo dolaze predvođene Glori Džonson. Amerikanka bi trebalo da nadomjesti izostanak Jelene Dubljević, koja je u susretu u Podgorici bila nerješiva enigma za bh. košarkašice (26 poena).

"Vjerujem u ove djevojke koje imam na raspolaganju. Uvjeren sam da će se sve djevojke boriti do zadnjeg atoma snage i da će pokušati da iznenade favorizovane Crnogorke. Uspjelo nam je to u prvom krugu protiv selekcije Slovačke, koja je na prošlom EP bila osma. Ja se nadam da ćemo uspjeti odvesti reprezentaciju na Eurobasket poslije davne 1999. godine. Za to će nam biti i potrebna podrška navijača", rekao je selektor bh. reprezentacije Goran Lojo.

Baš kao i u taboru bh. tima, i u Crnoj Gori su svjesni važnosti ove utakmice, koja će objema selekcijama odrediti sudbinu u ovim kvalifikacijama. U prvom susretu Crnogorke su slavile ubjedljivu pobjedu od 76:55.

"U prvom meču smo vidjeli da možemo protiv BiH. Ubjedljiva pobjeda bi mogla biti njihov motiv da nam se osvete, a trijumf i njima znači jer onda imaju veliku šansu za prolaz. Ulazimo sa jakom željom, srcem i nadamo se pobjedi", istakla je crnogorska reprezentativka Milica Jovanović.

Utakmica između BiH i Crne Gore igra se u subotu u "Skenderiji" sa početkom u 20.15. Plasman na Eurobasket, koji će 2019. godine biti odigran u Srbiji i Letoniji, izboriće prvoplasirane i šest najboljih drugoplasiranih selekcija iz osam kvalifikacionih grupa. Nakon Crne Gore pred "zmajicama" je i posljednja utakmica protiv Islanda u gostima. Nakon četiri kola Slovačka i Crna Gora imaju po sedam bodova, BiH ima šest, a Finska četiri. S dvije pobjede BiH će gotovo sigurno biti među dvije prvoplasirane selekcije u grupi (najvjerovatnije drugo mjesto), a s obzirom na to da i u drugim grupama vlada velika neizvjesnost, vrlo je moguće da bi putnike na Euro sa drugog mjesta u konačnici mogla odličivati i koš-razlika.