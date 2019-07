Mediji objavili da će Trinkijeri voditi Letoniju, on demantuje

Sajt Eurohoops objavio je da je trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri dogovorio da će preuzeti posao selektora košarkaške reprezentacije Letonije, ali je italijanski stručnjak to kasnije demantovao.

Naime, kako su naveli, Trinkijeri će na klupi Letonije naslijediti Arnisa Vecvagarsa poslije neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kini i imaće zadatak da odvede ekipu na Eurobasket 2021. godine.

Trinkijeri je na Twitteru odgovorio Nikosu Varlasu, novinaru Eurohoopsa, koji je prenio da je Italijan blizu da preuzme baltičku selekciju pred kvalifikacije za prvenstvo Evrope 2021. godine.

"Volio bih da ste dva puta provjerili i da ste se meni obratili. Tako biste znali da to nije istina", napisao je Trinkijeri grčkom novinaru.

I would have preferred you double checked by reaching out to me. So you would have known that it is not true! https://t.co/X9siBkRDLV