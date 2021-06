Medžik Džonson: Priznajem, pogriješio sam kod Denvera i Jokića

Živa legenda NBA lige Medžik Džonson priznao je da je pogriješio kada je dao prednost Portlandu prije Denvera u prvoj rundi NBA plej-ofa.

Nagetsi su sa 4-2 u seriji izbacili Trejl Blejzerse i zakazali duel protiv Finiks Sansa u polufinalu zapadne konferencije.

Džonson je smatrao da Nikola Jokić neće moći sam nakon povrede Džamala Mareja, ali se ispostavilo da nije bio u pravu i nije mu bio problem da to prizna, prnosi B92.

"Mogu da priznam kada nisam u pravu... Izabrao sam Portland ispred Denvera. Čak i bez Džamala Mareja, Nagitsi su sjajan košarkaški tim, predvođen MVP-jem sezone, Nikolom Jokićem", napisao je Medžik Džonson na Tviteru.

Još se čeka na proglašenej MVP-ja sezone, a konkurenti su mu još Džoel Embid iz Filadelfije i Stef Kari iz Golden Stejta.

