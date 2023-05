Medžik Džonson uporedio Jokića s ikonama NBA lige

Pišu se i govore hvalospjevi o Nikoli Jokiću nakon što je uspio da odvede Denver do borbe za prsten, a u red je stao i slavni Medžik Džonson koji još jednom nije krio oduševljenje igrama srpskog reprezentativca, kojeg je stavio u "koš" s ikonama NBA lige.

Nagetsi su sa 4:0 u seriji "počistili" Los Anđeles Lejkerse u finalu Zapadne konferencije, a najviše uticaja je imao svakako Jokić koji je redovno bilježio tripl-dabl u seriji.

"Džoker mijenja košarku upravo pred našim očima kao što su to radili Majkl Džordan, Leri Bird, Lebron Džejms, Stef Kari, Kobi Brajant, Karim Abdul Džabar i Šekil O'Nil" napisao je Medžik.

The Joker is changing the game of basketball right before our very eyes much like Michael, Larry, LeBron, Steph, Kobe, Kareem, and Shaq.