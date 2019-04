Medžik napušta Lejkerse

Predsjednik košarkaških operacija Los Anđeles Lejkersa Irvin Medžik Džonson najavio je da će podnijeti ostavku na tu funkciju.

On je tu informaciju prenio medijima i istakao da o tome nije obavijestio vlasnicu franšize Džini Bas.

"Mislim da mi je bio zabavniji posao da budem 'veliki brat' i ambasador. Džini ne zna da sam ja sada ovde, pred vama. Neko će to morati da je obavijesti, ja ne mogu da je pogledam u lice i kažem to", rekao je Džonson.

Član "Kuće slavnih" je preuzeo rukovodeću funkciju u Lejkersima 2017. godine, ali su postojali nagovještaji da nije potpuno usresređen na posao.

“Džonson nikada nije bio potpuno posvećen onome što treba da radi. Često je putovao i bio daleko od tima, a u kancelariji je provodio malo vremena. Nije se bavio skautingom igrača... Vođenje NBA tima zahtijeva nevjerovatnu posvećenost, utrošeno vrijeme i energiju“, naveo je novinar Adrijan Vojnarovski.

Pojedini mediji su prenijeli i da Džonson mesecima nije razgovarao sa trenerom ekipe Lukom Voltonom.

"Stručni štab Lejkersa može da očekuje otkaze po završetku posljednje utakmice sezone. Medžik podnosi ostavku u javnosti, kaže da je uplašen suočavanja sa vlasnicom. Kakva sramotna epizoda za tu veličanstvenu franšizu", napisao je Vojnarovski.

