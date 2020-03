Mega poslije drame u finišu pobijedila Igokeu

Košarakši Mega Bemaksa pobedili su danas Igokeu 87:76 (30:18, 19:22, 20:18, 18:8) u 20. kolu ABA lige u hali "Ranko Žeravica".

Domaći tim ostvario je važan trijumf u borbi za opstanak u regionalnmom takmičenju i sad ima skor 6-14.

Najefikasniji u timu Mege bio je Kendirk Peri sa 19 poena, Edin Atić ubacio je 16, dok su dvocifreni bili još Marko Simonović i Luka Cerovina sa po 11 ubačenih poena.

U gostujućem timu najbolji je bio Ðorđe Gagić sa 21 poenon, dok je Kenan Evans dodao 19.

Igokea je ravnopravan rival bila do sredine prve dionice, a onda je Mega preuzela kontrolu meča.

Pogađali su Simonović i Atić, sve je dobro ispratio Kendrik Peri, pa su izabranci Dejana Milojević već poslije prvih 10 minuta imali plus 12 poena.

Početak druge dionice donio je seriju domaćih košarkaša od 7:0, čime su došli do višak od 19 poena, dok su na drugoj strani igrači Igokee bez koša bili više od tri minuta.

Sušni period Igokee prekinuo je Simenuović, koji je kasnije zajedno sa Evansom i Grinom pokrenuli bolji period igre gostujućeg tima, koji se u jednom trenutku zaostatak sveo na minus devet.

S tom prednošću Mega je ušla u treću dionicu, koju je gostujuća ekipa odigrala na visokom nivou.

Igokea se konsolidovala, zaigrala agresivnije u napadu, a u drugi plan su potisnuli domaći tim, koji je počeo da greši,

Sve to dovelo je do toga da potpuno neutrasliišu prednost izbaranika Dejan Milojevića i da dođu do izjednačenja.

Finiš dionice donio je igru poen za poen, Igokea je uspjela i da povede, ali Mega zahvaljući Periju imala pola koša prednosti pred odlučujućih 10 minuta.

Egal Mega i Igokee trajao sve do posljednja tri minuta meča, kada su Mišković, Peri i Cerovina vezali tri trojke, a sve to ispratio je Atić što je donijelo pobjedu Megi.