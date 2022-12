MekKolum bio dželat San Antonija (VIDEO)

Pelikansi su bili bez bolesnog Zajona, nisu mogli da računaju i na Ingrama i Leri Nens Džuniora, ali je Si-Džej MekKolum sasuo sedam trojki, ukupno 40 poena i bio dželat San Antonija.

Time je domaćin prekinuo lošu seriju rezultata, imali su veliku prednost +19 na kraju trećeg perioda. Dozvolili su ekipi iz Teksasa da osjeti nadu serijom od 10:0, ali je MekKolum gotovo sam završio posao. Već večeras nova prilika da vežu pobjede, gostuju Oklahomi, San Antonio će večeras u Orlando.

Juta je dobila Vašington, Bisli i Klarkson su iskombinovali 47 poena, Markanen dodao 21, a odlična vijest za Džezere je povratak Kolina Sekstona nakon povrede.

