Melisa neće da igra zbog Loje, oglasila se i Razija Mujanović

Nakon što je Košarkaški savez BiH pri objavi spiska selektora Gorana Loje za kvalifikacije za Eurobasket potcrtao da Melisa Brčaninović ne želi igrati za BiH, mlada košarkšica je putem društvenih mreža pojasnila svoju odluku i najavila da dok je Lojo selektor neće se odazivati na pozive.

Talentovana košarkašica, inače članice španske Gernike bila je razočarana objavom u kojoj je naglašeno da ne želi više igrati na reprezentaciju BiH, a da nije naveden razlog, te je u podužem statusu putem „Facebooka“ iznijela svoju stranu priče zbog koje je donijela tešku odluku, prije svih zbog sebe i porodice. Dugogodišnja reprezentativka je naglasila da je odluka vezana i za godine unazad dok je igrala za mlađe selekcije, gdje je kako ističe morala istrpiti i prešutiti mnogo ružnih situacija iz razloga što je kćerka proslavljene Mare Lakić.

„Cjelokupna situacija dolazi do izražaja kada se nisam našla na spisku selektora prvog ciklusa kvalifikacija u novembru 2019. godine za EP, što mi nije bilo jasno. Tada sam igrala najbolju italijansku ligu i bila jedna od najboljih igračica tog prvenstva. No reprezentativka koja igra tamo, ne dobija poziv u reprezentaciju. Tada naslov nije glasio Melisa Brčaninović nije pozvana. Prihvatila sam odluku selektora i odbijala sam sve novinare koji su me upitali za izjavu na tu temu“, ističe Melisa i dodaje:

„Godinu dana kasnije drugi ciklus kvalifikacija, ponovo se moje ime ne nalazi na spisku igračica. U tom periodu sam bila u Tuzli, jer sam imala pauzu u klubu. Tri dana prije okupljanja se vraćam u Belgiju zbog klupskih obaveza, a dva dana prije okupljanja sam telefonski kontaktirana od generalnog sekretara Amera Čolana. U tom telefonskom pozivu mi je rečeno da sve što se dešavalo u prošlosti trebam zaboraviti i da ja trebam biti dio reprezentacije. Dolazim na okupljanje, gdje prvi razgovor obavljam sa generalnim sekretarom i gdje na moju inicijativu tražim razgovor sa selektorom. Tom razgovoru su prisustvovali selektor, generalni sekretar i tim menadžer naše reprezentacije. U razgovoru sa njima, spominjale su se mnoga dešavanja iz prošlosti, ali na kraju se sve vraćalo i svodilo da je ipak moja mama Mara Lakić, zbog toga je sve normalno i uredu što sam proživljavala“.

Ona ističe da je očekivala da će to biti razlog, međutim na pitanje zašto nije pozvana u prethodnom ciklusu dobila je kako kaže za nju nevjerovatan odgovor.

„Odgovor je glasio “šta si očekivala i ti biraš na koje ćeš okupljanje doći“. Nije mi bilo jasno, tako da sam upitala o kojem se to okupljanju radi. Bila je riječ o okupljanju koje je reperezentacija imala na ljeto 2019. godine, pripremno okupljanje. Tom okupljanju sam trebala prisustvovati bio mi je čak spakovan kofer, ali noć prije okupljanja saznajem da mi je tata u bolnici i to u Njemačkoj. Kontaktirala sam Natašu Bašović i informisala sam je da sam nažalost spriječena doći na okupljanje zbog nastale situacije, jer želim biti sa tatom i letim sutra za Njemačku. Isto ovo ponavljam na tom razgovoru, ali ono što ću čuti će me šokirati i dovesti na kraju do plakanja. Rečeno mi je kako to nije istina, da sam ja to iskoristila samo kako ne bih došla na okupljanje, a da sam se zapravo nalazila u Tuzli. Kako bi Vi reagovali na mom mjestu. Ja “stavljam“ svoju porodicu po strani i ostajem na okupljanju, kao da se ništa nije dogodilo, jer ipak je to “normalno“ da se meni dešava ja sam ipak Marina kćerka“, između ostalog je napisala.

Melisa je istakla da je vjerovala da će se neke stvari promjeniti u posljednjim kvalifikacijama kao i istorijskom EP.

„Nažalost se istorija za mene ponavlja, opet se sve vraća na staro i gledam se kao Marina kćerka. U par navrata htjela sam da napustim pripreme reprezentacije, ali sam opet reprezentaciju stavila prije sebe. Nisam željela izazivati skandal, nego sam trpila, šutila i nadala se da će se ipak nešto promijeniti. Nažalost uzalud. Poslije EP razmišljala sam da li nastaviti trpiti, ipak sam navikla na to, a ostvario se istorijski uspjeh, reprezentacija igra i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Međutim ono što sam ja proživljavala, ne može niko da shvati, ni da pomisli kroz šta sam prolazila, a teško može i da razumije, jer se nije našao u toj situaciji. Mnoge neprespavane i preplakane noći, dovele su me da sumnjam u samu sebe, gdje razmišljam prestati raditi ono što najviše volim - igrati košarku. Kada te neko optuži da lažiraš očevu bolest, da ne bi došla na pripreme svoje reprezentacije, kako da se nadaš da će se nešto promijeniti na bolje“, između ostalog je napisala Brčaninović i za kraj poručila:

„U dopisu Košarkaškom savezu BiH tražila sam samo da prihvate moju odluku, kako ništa ovo ne bi izlazilo u javnost, te se nastavila sva pozitivna priča o ženskoj košarkaškoj reprezentaciji. Poznavajući svu ovu priču, ipak su pustili da sve ide preko mojih leđa. Kao što sam i u dopisu napisala, čast i privilegija je igrati za svoju reprezentaciju, ali zbog dešavanja u prošlosti se ne želim odazivati reprezentaciji dok je Goran Lojo selektor. Ovu odluku smatram najboljom za svoje mentalno zdravlje, a onda tek za svoju košarkašku karijeru, jer odavno ovo nema nikakve veze sa košarkom. Nadam se da ću opet nekada obući omiljeni dres naše voljene domovine Bosne i Hercegovine, a reprezentaciji želim mnogo uspjeha i dobrih rezultata“.

Mujanović: Ne igra se za Razu i selektora

Nakon Melisinog izlaganja, putem „Facebooka“ vrlo brzo se oglasila i tim menadžerica „zmajica“ legendarna Razija Mujanović koja je naglasila da djevojke ne igraju za pojedinca, nego za BiH.

„Sabotirati, stati na put, ne pružiti šansu, staviti u prvi plan nekoga ko ne zaslužuje ili nešto slično nikad ne bih uradila, niti podržala!Zašto? Jer mene su 10 godina od okončanja aktivnog igranja tjerali od KS BiH i reprezentacije, i znam kako je to. Nikad ne bih dozvolila da se to radi našoj djeci! Mogu govoriti samo o periodu od kada ja obnašam funkciju u KS BiH. Grb na dresu i sportski cilj su iznad svega. Igrale su i igraće one najbolje u tom momentu. Briga me za ime i prezime. Niko nema potrebe da "trpi", jer sve djevojke znaju da im stojim na raspolaganju i da nema potrebe da se ustručavaju da iznesu svoj stav. Moj cilj je da im pomognem na njihovom košarkaškom putu. Djevojke treba da znaju da ne igraju za Raziju Mujanović, niti za selektora, nego za Bosnu i Hercegovinu i naš narod! Ja nemam pravo, a ni želju da nekoga ubjeđujem u to. Svako ima pravo izbora. Vrata reprezentacije su uvijek otvorena onima koji žele da brane boje naše domovine", poručila je Mujanovićeva.