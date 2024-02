Meloun: Jokić nas je razmazio

Nikola Jokić je upisao 15. tripl-dabl u sezoni, 120. u karijeri u pobjedi Denver Nagetsa nad Portland Trejlblejzersima 120:108. "Džoker" je upisao 27 poena, 22 skoka i 12 asistencija.

Poznato je kakav odnos ima sa trenerom Majkom Melounom i koliko ga cijela franšiza drži kao "malo vode na dlanu".

Trener Nagetsa, Meloun je poslije meča na konferenciji za medije istakao da se redovno Jokićeve partije i potezi uzimaju zdravo za gotovo i da se brzo zaboravilo kako je bilo prije njegovog dolaska.

"Izazvati sebe da razmišljaš o tome kako je bilo u godinama prije Nikole. Ljudi to ne čine. Očekuju nešto već devet godina, kao da je oduvijek ovako bilo. Nije. Ne lažite sebe. To što on radi je istorijsko. On je NBA prvak i MVP finala zato što svako noći radi dobro po sebe i naročito po druge. Neki od nas su se razmazili i uzimaju to zdravo za gotovo. Ne dolazi mnogo igača kao Nikola kod nas i morate da cijenite svaki priliku da ga gledate", rekao je Meloun.

Nagetsi u narednom meču opet igraju protiv Portlanda.

