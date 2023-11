Meloun: Počeo sam da psujem na srpskom (VIDEO)

Aktuelni NBA šampioni Denver Nagetsi odlikuju se dobrom igrom, ali i skladnom atmosferom u svlačionici prethodnih godina. Tome doprinose i jasno podijeljene odluke – šef stručnog štaba je Majkl Meloun, a apsolutni lider na terenu je srpski centar Nikola Jokić. Još otkad je Somborac 2015. godine debitovao u timu iz Kolorada, imao je odličan odnos sa 52-godišnjim trenerom.

Meloun je za američke medije govorio o tome kako je gledati utakmicu svog tima preko televizije. Trener Denvera isključen je tokom duela sa Detroitom, a ubrzo je iz igre izbačen i Jokić. Dvojac je morao da prati utakmicu preko TV signala.

Kako se Meloun proveo gledajući TV prenos sa Jokićem?

"Kada gledate utakmicu uživo, onda vidite neke stvari. Ali kada gledate na televiziji – vidite sve. Ipak, sjajno je videti pobedu svog tima. Kada odigramo dobar napad, onda stežemo pesnice, radujemo se i grlimo se. A kada to nije slučaj… Ja psujem na srpskom. Šta kažete na to? Samo ću to reći. Znam mnogo reči na srpskom, sa Nikolom sam već devet godina", rekao je Majkl Meloun.

Nagetsi su trenutno na skoru 10-4 u prvom mjesecu sezone, a u noći između srijede i četvrtka gostuju Medžiku u Orlandu.

What it's like watching a game with Coach and Nikola pic.twitter.com/h4lt8g4i71 — Denver Nuggets (@nuggets) November 21, 2023

