Meloun: Sjednem i pustim Jokića da radi svoju stvar

Trener Denver Nagetsa Majkl Meloun govorio je o odnosu sa svojim glavnim igračima Nikolom Jokićem i Džamalom Marejem.

Nikola Jokić je na posljednjem meču ubacio čak 41 poen, dok je Džamal Marej postigao 24 poena, od čega je 19 ubacio u četvrtoj četvrtini.

Denver je pobijedio Portland sa 111:106, a Denver je izgubio samo jednu loptu na tom meču.

"To je bilo nevjerovatno. Otkako se prati statistika i gledaju izgubljene lopte, ja mislim od 1984. godine, tako nešto nismo vidjeli. Držimo NBA rekord. Preko 25 asistencija i samo jedna izgubljena lopta, to je bio ključ naše pobjede na jako napornom gostovanju. Istorijska utakmica."

Jokić 23 poena na poluvremenu, 41 na kraju utakmice.

"Sjednem i pustim Jokića da radi svoju stvar. Dugo sam u ligi, preko 20 godina i naučio sam da uživam u momentima i u veličini igrača. Radio sam sa brojnim velikanima NBA lige poput Stefa Karija, Lebrona Džejmsa, Krisa Pola... Nikola je nevjerovatan, stavio je Denver na svoja leđa. Obožavam što je sve agresivniji, juri da postigne poen, nosi nas iz meča u meč i niko ove godine nije imao više utakmica sa 40 i više poena od njega", kaže Majk Meloun.

Na pitanje o radnoj etici Denvera i kako se Jokić sprema, šta radi i kako to utiče na druge igrače kaže:

"Drago mi je što sste to pomenuli, to je veoma važno. Mnogi vide samo utakmicu i slabo ih zanima šta se dešava na treningu i poslije treninga, pogledajmo Jokića. Poslije 83 dana u 'bablu', vratio se kući u Srbiju. Kako izgleda dva mjeseca kod kuće? Mnogi bi se vratili opušteni, ali Nikola je radio naporno u Srbiji. Ostao je predan sebi, timu, saigračima... Radio je naporno i to dovoljno govori o sezoni koju ima. Kada si najbolji igrač i MVP kandidat moraš da budeš najveći radnik i tako praviš primjer za sve druge. On ne preskače vježbe ni na istezanju, rukiji ga gledaju i rade duplo više nego što bi inače radili kada vide najbolje igrače Denvera koliko se trude."

O tome koliki je luksuz imati Džamala Mareja u ekipi kaže:

"Sjajno je što Džamal tako igra, to znači da ne moramo da 'žrtvujemo' Jokića svako veče. Sjetimo se 'babla' i njegove igre protiv Jute, jedan od najboljih performansa koje sam ikada vidio. Ipak, kada je sezona počela, njegova igra je varirala. Ne zato što se nije trudio ili da ga nije zanimalo, jednostavno je imao problema da pronađe pravi ritam. Najbolja stvar kod posljednjih osam mečeva je što Džamal ima 28 poena u prosjeku uz 55% šuta iz igre. Vraćamo se na to da imamo dva NBA superstara, Jokića i Mareja. Imali smo i problema sa povredama, Grin, Dozir, Milsap, Heris. 4 igrača iz rotacije koji su važni..."

Na konstataciju da je Džamal Marej nedavno ubacio 50 poena na utakmici i pritom nije šutnuo niti jedno slobodno bacanje kaže:

"Razgovarali smo o tome. Naučio sam od oca da možeš da znaš taktiku koliko hoćeš, ali se sve na kraju svodi na to u kakvim si odnosima s igračima. Imam tu sreću da sam u sjajnim odnosima s Jokićem i Marejem, ali i ostalima u timu. Zbog toga smo posebni, sjajno se slažemo. Mi možemo da budemo iskreni jedni prema drugima. Mogu da mu kažem šta mislim o tome kako je igrao i on će to prihvatiti. Neće se duriti, već će se truditi da ispravi greške i pomogne timu. Rezultat toga je da propušta loše šuteve, prepoznaje kada treba da bude agresivan i vidjeli smo da je uspijevao da ubaci po 50 poena", rekao je Meloun.

(B92.net)