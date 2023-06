Meloun komplimentima obasuo Jokića na konferenciji (VIDEO)

Trener Denvera, Majkl Meloun održao je konferenciju za medije pred veliko finale NBA lige u kojem Nagetsi igraju protiv Majami Hita. Prvi meč je na programu u noći između četvrtka i petka od 02.30 časova, a trener Denvera još jednom nije propustio da pohvali svog najboljeg igrača, Nikolu Jokića.

Na konferenciji je Meloun upitan o Nikoli Jokiću i o tome koliko je drugačiji od ostalih NBA zvijezda, jer nema društvene mreže i ne ističe se van terena u bilo kakvim aktivnostima i krije svoj život od znatiželjnih.

"Mislim da navijači Denvera širom svijeta i u Srbiji, cijene i poštuju to. On ne pokušava da bude nešto što nije, ne pokušava da napravi neki narativ, osim onog 'Ja sam Nikola Jokić, igram za Denver Nagetse, učiniću šta god mogu da tim pobijedi, i učiniću to uz klasu uz profesionalizam i nikada neću to uraditi da se priča o meni.' To je rijetkost," rekao je Meloun.

Nastavio je u istom tonu:

"Često pravim poređenje sa Timom Dankanom, nikada ga nisam trenirao, ali sam vodio timove protiv njega i čuo sam priče o njemu. On je pravi nesebični superstar, identično gledam i na Jokića. Mislim da je i Nikola Jokić takođe pravi nesebični superstar. Nije sve o njemu, ne želi da se piše o njemu i da mu pričaju koliko je dobar. Skoro da se stidi kada ima pažnju. On je samo jedan od momaka u svlačionici, koji se zabavlja, radi naporno i pobjeđuje. To je stvar koja nas motiviše da možemo da osvojimo prsten, drago nam je da smo u finalu, ali ovo će za sve nas biti najteži izazov u karijerama", dodao je trener Nagetsa.

Interesantno je da su pojedini novinari i kamermani u momentu dok je Meloun sipao komplimente na račun Nikole Jokića, snimali upravo srpskog košarkaša koji je bio prisutan i sa strane čekao da i on izađe pred medije, prenosi "Telegraf".

Srbin je u tom momentu napravio neobičnu grimasu i klimao glavom i pokazivao koliko je oduševljen riječima koje je trener iznio na njegov račun.