Meloun o Jokiću: Ako ostavite da on odluči, igraće svaku utakmicu

Nikola Jokić je ozbiljno uplašio navijače Denvera poslije povrede na gostovanju Juti, ali čini se da će ubrzo biti sve u redu.

Poslije jednog sudara koljenima sa Rudijem Goberom, srpski košarkaš je ostao da leži na parketu.

Ustao je držeći se za desno koljeno i napustio parket na 1.54 minuta do kraja druge četvrtine.

Trener Majkl Meloun je pričao sa njim u poluvremenu i ipak odlučio da ga poslije ne vraća u igru, kako bi bio siguran da se povrede neće pogoršati.

"Nisam još razgovarao sa trenerima, ali ne mislim da je u pitanju išta preozbiljno. Nikola mi je rekao da osjeća malo slabije i riješio sam da ga ostavim na klupi. Ja sam donio odluku, nije to bilo na njemu da odluči", kaže Meloun.

Trener Denvera kaže da zna kako treba da tretira Jokića, poučen nekim ranijim primjerima.

"Ono što sam do sada naučio o Jokiću je da ako mu ostavite da on odluči, on će igrati svaku utakmicu. Tako da ponekad moram da donesem odluke ja umjesto njega. Mislio sam da nije imalo smisla da odlučim drugačije kada mi je rekao da se osjeća pomalo slabo. To važi za bilo kog igrača. Nije imalo smisla izvesti Nikolu ponovo na teren, drugo veče zaredom i rizikovati dalje pogoršanje", dodao je trener Nagetsa.

Odluka ima smisla i kada se ima u vodu da su još od aprila bez Džamala Mareja koji se oporavlja od povrede ukrštenih ligamenata.

Da će sa Jokićem sve uskoro biti u redu svjedoče i riječi Montea Morisa po završetku utakmice.

"Rekao mi je da je dobro. On je čvrst momak, siguran sam da će biti u redu. Nadam se", rekao je Moris.

Slično je rekao i trener Jute, Kvin Snajder, inače veliki ljubitelj igre Jokića.

"Prije svega, nadam se da je dobro. Zvuči mi kao da je sve u redu i nadam se da je to slučaj", rekao je Snajder.

