Meloun pobjesnio i napao sudije zbog Jokića

Majk Meloun "poludio" je na meču Denver Nagetsa i Čikago Bulsa.

Srpski centar Nikola Jokić odigrao je još jednu fantastičnu partiju, ubacivši 39 poena i to uz kakvu odbranu.

Smjenjivali su se igrači Bulsa u čuvanju Jokića i dobro su ga tukli tokom cijelog meča.

Tadeus Jang i Vendel Karter bili su najtvrđi, a sudije nisu baš favorizovale Jokića u tim duelima.

Poslije jedne tuče u reketu, sudija nije svirao faul, pa je Majk Meloun ušao na teren i htio da se obračuna sa sudijama.

After the refs failed to call yet another foul on Nikola Jokic, here's Michael Malone going after them and getting T'd up. Love how Joker was cracking up about it.#Nuggets @ #Bulls pic.twitter.com/Z1MALKB2g3