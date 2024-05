Meloun poslije debakla: Iskustvo je pozitivno

Trener Denver Nagetsa Majkl Meloun je iznio utiske poslije poraza od Minesota Timbervulvsa.

Minesota je pred svojim navijačima ubjedljivo savladala Denver sa 115:70. Sada je rezultat u seriji 3-3. Odigraće se "majstorica" na terenu Nagetsa.

Ubjedljiv poraz nije zabrinuo Melouna.

"Dvije najlepše riječi u sportu - sedma utakmica. Igraćemo pred sjajnom publikom, spremni smo, moramo da odigramo kao u tri utakmice prije ove večerašnje. Iskustva su vrlo pozitivna", istakao je Meloun.

Sedma, odlučujuća utakmica serije na programu ili u večernjim časovima u nedjelju, ili ranim jutarnjim u ponedjeljak.

"We have to do a better job of being locked in and ready to play in a Game 7… Those are the two greatest words in sports, Game 7.” Nuggets coach Michael Malone reviews their Game 6 loss to the Timberwolves (via @guerillasports_) pic.twitter.com/sX9tLItF2b