Memfis može i bez Moranta, Lejkersi preživjeli Rajakovića

​Dezmond Bejn je preuzeo odgovornost u Memfisu. U drugom meču poslije povrede koja je okončala sezonu Dža Moranta, Grizliji su stigli do druge pobjede. Memfis je slavio protiv Dalasa, Bejn je ubacio 32 poena, a goste nije zaustavilo ni to što su u većem dijelu drugog poluvremena bili bez Markusa Smarta. Roviti Dončić je na drugoj strani ubacio 31 poen, Irving brojao do 33. Ovo je bio posljednji meč u sezoni između ovih timova, u četiri utakmice ekipe su dobijale na strani.

Minesota je lako dobila u Orlandu iako se vodeći strijelac Entoni Edvards nije proslavio sa šest poena na Floridi. Tauns je ubacio 28, Gobert uz 21 imao i 12 skokova. Domaći su loše šutirali, tek 28 odsto u prvom dijelu, odmah su upali u "rupu" i nije bilo povratka.

Tripl dabl Sabonisa je presudio očajnim Pistonsima. Sakramento je protutnjao kroz grad motora, Litvanac je uz 37 poena, imao 13 asistencija i 10 skokova. Doduše, Kingsi su dozvolili da se Detroit vrati u igru u posljednjoj četvrtini, ali čim su pojačali ritam brzo je bilo gotovo.

Portland bez nade u MSG, Anunobi, pojačanje Niksa iz Toronta je završio sa 23 poena, od kada se preselio u Njujork tim ima skor 5:0. Domaći su se pomjerili na četvto mjesto, imaju pola pobjede više od Majamija, Indijane i Klivlenda.

Lejkersi su preživjeli opasni Toronto. Pobjeda je ostala na Pacifiku zahvaljujući odličnom Entoniju Dejvisu. On je završio meč sa 41 poenom, 11 skokova i šest asistencija. Lebron je uz 22 koša imao 12 dodavanja, razigrao je ekipu u prvom poluvremenu, prenose "Sportske". Iako su Kanađani minimalno vodili nakon tri četvrtine, u penal završnici Dejvis nepogrešiv, prelomio je meč, prvi put od trijumfa u Las Vegasu, Lejkersi su dobili dva meča u nizu i vratili se iznad 50 odsto uspješnosti.

Rezultati:

Detroit - Sakramento 110:131

Orlando - Minesota 92:113

Njujork - Portland 112:84

Dalas - Memfis 103:120

LA Lejkers - Toronto 132:131

