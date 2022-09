Micić: Idemo dalje, kao da smo oklevali prilikom šuteva

Jedan od najboljih srpskih košarkaša Vasilije Micić izjavio je da nacionalni tim mora da nastavi dalje poslije poraza od Italije u osmini finala Evropskog prvenstva u Berlinu.

Srbija je završila učešće na EP, pošto je poražena od Italije 94:86.

"Igrati osminu finala na jednu utakmicu, svako ima šansu, bez obzira na kvalitet, a to se i danas pokazilo. Nije dovoljno igrati 35 minuta, mora se igrati do kraja. Oni su u drugom poluvremenu imali neku dodatnu energiju, slobodu u tom napadu i rasterećenost...Fizički smo imali dovoljno snage, verujem da je više psiha bila problem, u smislu te stegnutosti. Kao da smo oklevali prilikom šuteva. To su sve stvari iz kojih treba da se nauči. Idemo dalje", izjavio je Micić poslije utakmice.

On je naveo i da srpski košarkasi nisu imali dovoljno samopouzdanja.

"Počeli smo da igramo stisnuto i osetilo se to. Oni su tada napravili neku ludačku seriju trojkama. Nema šta više da se kaže. Ne bih rekao da nije bilo snage za povratak, bilo je, ali nekako je sve bilo haotično. Ne znam da li je to bilo psihološki na našem nivou", dodao je srpski košarkaš.

Micić je ponovio da način igre italijanskih košarkaša ne odgovara Srbiji.

"Igraju atipično sa pet spoljnih i fizički su dosta jaki u odbrani. Definitivno da imaju neki stil igre koji nama ne odgovara toliko, ali nije to nikakav izgovor. Pre bih rekao da smo imali utakmicu u rukama, ali kada je bilo prilike da se prelomi nismo pogodili", istakao je Micić.

Srpski košarkaši se vraćaju kući, dok će Italija u četvrtfinalu EP igrati protiv Francuske.