Micić: Okrećemo se "prljavim" Argentincima

Plejmejker Srbije Vasilije Micić smatra da je jedan od razloga za poraz od Španije "lijen start" meča od strane srpske selekcije.

Španci su tokom tri od četiri četvrtine propisno isprebijali srpske igrače koji su u meč ušli isuviše ležerno poslije lako dobijene prve četvrtine. Kada je proradio šut Španije, proradila je i fanatična odbrana i nakon toga je Furija demonstrirala silu, vodila i sa 20+ razlike, te meč završila 81:69.

"Bolan poraz u smislu stila igre koji smo imali i načina na koji smo igrali. S druge strane je bitna utakmica da naučimo dosta stvari. Nismo igrali od početka kako smo se dogovorili, iznenadili su nas nekim stvarima koje su za njih očekivane. Nije tragično i kobno, imamo veliku šansu u četvrtfinalu i nešto slično će nas očekivati tamo", rekao je Micić novinarima poslije meča.

Nikola Jokić je tokom meča isključen zbog protesta kod sudija, a Micić je nakon toga iz zadnje linije povukao napad Srbije koja je uspela da smanji zaostatak, ali ne i do preokreta.

"Ja mislim da ovde ima 12 kvalitetnih igrača, nažalost desilo se to i sa Jokom koji nam je najbitniji igrač u ekipi, igrali smo dosta bez njega, ali i bez toga smo pokazali dobar karakter da možemo da se vratimo jer su oni kvalitetan tim i svaki igrač igra u kvalitetnom timu. Znaju da igraju na rezultat, ali mi treba da se okrećemo sledećoj utakmici", kazao je Micić.

Sljedeći meč Srbija igra protiv Argentine u četvrtfinalu, pošto kao drugoplasirana iz grupe J prolazi u nokaut fazu.

"Prljavi su Argentinci, igraju sa tri beka, nemam šta tu da pričam. Treba da se ohlade glave i da se motivišemo više nego danas. Mislim da smo danas imali lenjiji start, ali to se dešava. Dosta smo lako dobijali utakmice do sada i možda je to jedan od razloga što smo ušli lakše i mekše, ali dešava se i treba da se ohlade glave", zaključio je Micić.

